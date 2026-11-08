飲水都肥好絕望？認識減肥5大陷阱 令自己走向食住瘦

視減肥為終身任務的你，是否面對明明吃得不多，但體重卻依然高企？早餐只飲杯咖啡，到晚餐才吃多點，又以水果代替零食，為免熱量過多減少吃肉，結果體重堅持不降。其實，想提升減重效率，關鍵可能是每日也要吃三餐。

睡不到7小時：睡不好皮質醇會上升，身體更傾向把能量存起來。午睡可以補，但不要超過半小時。

把水果當零食：水果有纖維但也有果糖，過量也會形成脂肪。

餓一整天，晚餐一次食返晒：晚上食慾最大，身體又剛好比較會存，吃進去的很容易囤積。

早餐只喝咖啡：日間要工作上學，身體卻沒有攝取能量，代謝於是降下來。

不少人總說自己已經吃很少，體重仍是超標，卻不知自己跌入5大減肥飲食地雷：

建立規律飲食習慣

因此，想減肥的你，應建立規律飲食習慣，首先早餐一定要吃，兩隻烚蛋加一杯無糖豆漿便是一個很好的選擇；同時，三餐也要有一個掌心大的肉類、魚或蛋，將蛋白質平均分配到每一餐；澱粉不用戒，但不能過量。

減肥不能只靠少吃，而是要吃得對。如果你吃很少卻瘦不下來，不妨先把三餐好好吃回來，均衡健康飲食配合適量運動，一定可以消減多餘的脂肪。