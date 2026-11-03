敢出手 心臟驟停救命關鍵

本港每年約有8,000宗院外心臟驟停個案，即每日有約22宗；而患者存活率僅2.3%。如患者能獲得旁觀者施行心肺復甦法(CPR)的話，30日存活率可提升50%。香港心臟專科學院院長暨世界心臟日2026-27籌委會主席徐健霖醫生籲公眾「識急救‧敢出手‧救一命」。 當出現心臟驟停，患者會即時失去知覺、呼吸和脈搏，若每遲1分鐘施行急救，存活率便會下降7至10%。CPR的目的是盡量維持患者血液循環，為重要器官提供養分和氧氣；而AED機則透過電擊，希望重整紊亂的心跳。

CPR認知偏低 為了解公眾對急救知識的認知和施救意願，香港心臟專科學院早前作出問卷調查，約半數受訪者未曾參加過正規CPR或AED課程；而七成人沒信心做CPR；僅一成人完全掌握正確CPR知識；同時54.2%人願意為陌生人做CPR。 AED方面，近四成人以為只有醫護或受訓人士才可使用；也有逾八成人不清楚AED位置。香港心臟專科學院代表暨世界心臟日2026—27籌委會委員王泰鴻醫生指，「AED任何人都可以用，跟隨語音指示便可，儀器會分析患者是否須電擊，毋須擔心用錯。由於救援爭分奪秒，建議大家記住自己社區AED機具體位置，有需要時即可取得，不用再尋找。」

籲大眾積極參與培訓 受訪者會猶豫為患者施救，除了不懂CPR之外，擔心法律責任也是因素之一。「調查中有半數人不確定香港有否受法律保障施行急救者。」香港心臟專科學院代表謝德新醫生指出，「目前其實沒有這類『好心人法』，相信如果有的話，可鼓勵更多人施救。」徐健霖補充，「事實上香港從未有施救者被控告。同時希望大眾積極參與CPR培訓、日常留意AED位置，定期訓練或重溫CPR，增強信心，遇到懷疑心臟驟停，及時施行CPR、使用AED，挺身而出。」

及時救回一命 方先生在61歲時經歷過一次心臟驟停。他從來不煙不酒，也不肥胖，只有輕微高膽固醇，且有多年打網球習慣。一次網球練習時，方先生發現心跳突然急升至每分鐘170下，休息再打也一樣，結果突然失去知覺昏倒，醒來已在醫院病床。當時幸得網球教練為他施行CPR及用AED，才得以保命。謝德新指若延遲施救，腦部缺氧的話，便未必可以如常生活，甚至變成植物人。方先生後來接受心血管造影檢查，發現2條冠狀動脈嚴重收窄，於是接受通波仔手術，放了5個支架，得以完全康復。