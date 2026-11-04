不是哈佬喂裝飾 南瓜護膚又護眼 兼且可令腸道更暢順

剛過去的萬聖節，處處都有南瓜造形的裝飾，除了可愛趣緻之外，其實也提示大家現在是品嘗南瓜的好時機。市面上的南瓜種類多多，綠色、橙色、長形、圓形都有，每個人都可以依據自己的口味挑選最適合的南瓜，以及當中的各種營養。

營養價值各有不同

事實上，不同的南瓜，熱量、纖維和維他命含量都有些分別，例如口感香甜綿密的貝貝及栗子南瓜，每100克約有79千卡熱量，纖維則有3.3公克，亦提供β-胡蘿蔔素、維他命E，有助維持消化道機能與細胞健康。

至於日本南瓜則擁有橘紅色外皮與金黃色果肉，香甜細緻，熱量及纖維比栗子南瓜低，也有β-胡蘿蔔素，以及維他命C和鋅，能幫助維持正常免疫功能與健康活力。果肉細緻滑順的奶油南瓜，熱量最低，100克只有45千卡，β-胡蘿蔔素就高，進入身體後可轉換成維他命A，有助維持正常視覺功能與皮膚黏膜健康。