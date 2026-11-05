立冬來臨想進補？羊肉好補但不能吃太多 免招口乾兼便秘

中醫認為「安身之本，必資於食」，也提醒身體平和者勿妄服藥。古人重視食療，卻不認為補得愈多便愈好，而立冬食補，宜依食材性質及辨證需求，概分溫補、平補及清補。

溫補：虛寒、較容易畏寒的人可考慮偏溫的料理，例如當歸生薑羊肉湯便是常用的古方，家常版本可用羊肉200克、當歸3克、生薑4片，加水燉煮約一小時，已經足夠兩人分食。當歸屬藥材，應經評估後使用。

平補：想吃得清淡一些，可用新鮮山藥100克、蓮子和芡實各10克、茯苓5克、瘦肉150克，加水燉至熟軟，兩人分享便可。山藥、蓮子等常見於傳統健脾食養，湯頭不必加入米酒或麻油。