立冬來臨想進補？羊肉好補但不能吃太多 免招口乾兼便秘

2026年還剩下不足兩個月，節氣亦即將送來立冬。縱使氣溫仍未見下降，但不少食肆已經推出補暖佳品羊腩煲。適當進補固然可以幫助抵卸禦寒流，惟補得不當，隨時帶來口乾舌燥及便秘等後遺症。
安身之本 必資於食
中醫認為「安身之本，必資於食」，也提醒身體平和者勿妄服藥。古人重視食療，卻不認為補得愈多便愈好，而立冬食補，宜依食材性質及辨證需求，概分溫補、平補及清補。
溫補：虛寒、較容易畏寒的人可考慮偏溫的料理，例如當歸生薑羊肉湯便是常用的古方，家常版本可用羊肉200克、當歸3克、生薑4片，加水燉煮約一小時，已經足夠兩人分食。當歸屬藥材，應經評估後使用。
平補：想吃得清淡一些，可用新鮮山藥100克、蓮子和芡實各10克、茯苓5克、瘦肉150克，加水燉至熟軟，兩人分享便可。山藥、蓮子等常見於傳統健脾食養，湯頭不必加入米酒或麻油。
清補：平時偏乾燥、希望選擇清潤湯品的，可食用百合雪耳湯，材料有乾百合10克、乾雪耳5克、蓮子10克，煮至軟熟，毋須加糖，亦可按口味加少許冰糖糖。所謂涼補並不是喝冰湯，也不能僅憑口乾就認定體內有熱。
先諮詢專業意見
最後，若有怕冷、嘴損、便秘等表現，不等於已得到正確辨證，而孕婦、正在服藥的人，以及患有腎病、糖尿病等慢性病患者，使用藥材前應諮詢專業意見。