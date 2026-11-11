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健康
出版：2026-Nov-11 11:30
更新：2026-Nov-11 11:30

長期睡眠不足會傷身 每日睡不夠5小時 腎病風險飆46%

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長期睡眠不足會傷身 每日睡不夠5小時 腎病風險飆46%

長期睡眠不足會傷身 每日睡不夠5小時 腎病風險飆46%

晚晚瞓得太少，可能會摧毀健康，除了會影響注意力和記憶力、情緒、血糖、免疫力等之外，也可能會損害腎臟，令罹患慢性腎病風險最高可飆升46%，故此每晚睡足7至8小時是維持健康的重要一環。

引致身體多方面變化

長期睡眠不足可令身體出現各種變化，例如皮膚會快速老化、乾燥、暗沉並加速皺紋生成，又可干擾大腦清除廢物的機制，使代謝廢物累積，導致注意力無法集中、記憶力減退，同時也會削弱大腦對負面情緒的控制力，使正向情緒減少、焦慮感飆升，抗壓能力顯著下降，導致會經常情緒失控、焦慮感激增，甚至會降低胰島素敏感度，使血糖調控機制失衡，令體重失控及糖尿病風險增加。

此外，睡眠不足可使免疫力失守，也可能會帶來胸悶、頭痛、心肌梗塞風險增加，長期缺眠會使交感神經過度興奮、血壓持續偏高，增加血管發炎與心血管負擔，大幅提高心肌梗塞風險。

腎病原因及腎臟保養食物（am730製圖） 腎病原因及腎臟保養食物（am730製圖） 腎病原因及腎臟保養食物（am730製圖） 腎病原因及腎臟保養食物（am730製圖）

增加慢性腎病風險

失眠對腎臟的傷害更不可忽視，一項涵蓋逾261萬人的大型研究顯示，比起每晚睡7至8小時的人，每晚睡眠時間少於6小時的人，患上慢性腎病的風險可增加18%；若睡眠時間少於5小時，風險更增加46%。

對成人而言，每日有7至8小時的高質素睡眠十分重要，而為保住睡眠質素，睡前6小時應避免攝取咖啡因，並遠離手機藍光。若有鼻鼾、夜間喘醒或白天極度嗜睡，就要接受檢測是否患有睡眠窒息症。如果睡眠持續出現問題，應及早尋求專業協助。

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