長期睡眠不足會傷身 每日睡不夠5小時 腎病風險飆46%

晚晚瞓得太少，可能會摧毀健康，除了會影響注意力和記憶力、情緒、血糖、免疫力等之外，也可能會損害腎臟，令罹患慢性腎病風險最高可飆升46%，故此每晚睡足7至8小時是維持健康的重要一環。

長期睡眠不足可令身體出現各種變化，例如皮膚會快速老化、乾燥、暗沉並加速皺紋生成，又可干擾大腦清除廢物的機制，使代謝廢物累積，導致注意力無法集中、記憶力減退，同時也會削弱大腦對負面情緒的控制力，使正向情緒減少、焦慮感飆升，抗壓能力顯著下降，導致會經常情緒失控、焦慮感激增，甚至會降低胰島素敏感度，使血糖調控機制失衡，令體重失控及糖尿病風險增加。

增加慢性腎病風險

失眠對腎臟的傷害更不可忽視，一項涵蓋逾261萬人的大型研究顯示，比起每晚睡7至8小時的人，每晚睡眠時間少於6小時的人，患上慢性腎病的風險可增加18%；若睡眠時間少於5小時，風險更增加46%。

對成人而言，每日有7至8小時的高質素睡眠十分重要，而為保住睡眠質素，睡前6小時應避免攝取咖啡因，並遠離手機藍光。若有鼻鼾、夜間喘醒或白天極度嗜睡，就要接受檢測是否患有睡眠窒息症。如果睡眠持續出現問題，應及早尋求專業協助。