油浸肝臟傷健康 1種飲食習慣 令肝脂降近四成

物質富裕的現代社會，不但肥胖問題常見，脂肪肝也十分普遍，估計全球每3名成人便有一人有脂肪肝，增加肝臟發炎硬化及癌變的風險。其實，早期脂肪肝可透過飲食及生活調整有效改善，例如採取色地中海飲食習慣18個月，肝臟脂肪平均可減少近39%，內臟脂肪也可減少14.1%。

綠色地中海飲食助瘦肝 該項名為DIRECT-PLUS的研究，把294位成人分成三組，所有人都有運動建議，但分別維持不同的飲食習慣18個月。結果一般健康飲食組的人，體重及內臟脂肪減得最少，但肝臟脂肪仍能減少超過一成；傳統地中海飲食組則令體重及內臟脂肪分別減少2.7%及6.0%，肝臟脂肪則減少近兩成；綠色地中海飲食則最能幫肝臟瘦身，減脂率達38.9%，體重及內臟脂肪亦分別減少3.9%和14.1%。

增加植物性食物比例 綠色地中海飲食是在原本的地中海飲食基礎上，增加蔬菜、豆類、全穀、堅果等植物性食物的比例，同時減少紅肉和加工肉食。簡單來說，就是多吃植物性食物、多攝取天然多酚、少吃紅肉，幫助身體改善脂肪代謝，減少肝臟和內臟脂肪的堆積。 即使未能採用綠色地中海飲食，也不妨從4方面改變飲食，幫助瘦肝： 減少含糖飲料：汽水、加糖咖啡及果汁等很容易令身體攝取過多糖分和熱量。可逐步將含糖飲料以白開水或無糖茶代替。

增加纖維：應讓蔬菜佔午餐、晚餐餐盤約一半，搭配豆腐、魚類、蛋及適量全穀，幫助身體攝取足夠的纖維。

適量食用堅果：可用堅果代替部分餅乾、甜點等零食。

減少加工肉食和過量紅肉：不要天天食用煙肉、腸仔、火腿，盡量選擇魚、豆腐、豆類及其他優質蛋白質。