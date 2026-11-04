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健康
出版：2026-Nov-04 13:30
更新：2026-Nov-04 13:30

腰痛｜研究：非藥物或手術治療改善腰痛更理想 7狀況不應等要直接求醫

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腰痛｜研究：非藥物或手術治療改善腰痛更理想 7狀況不應等要直接求醫

腰痛｜研究：非藥物或手術治療改善腰痛更理想 7狀況不應等要直接求醫

脹痠骨痛時除了食止痛藥，用鎮痛貼等，其實部分非藥物、非手術治療亦可達到減痛效果，價格亦較為相宜。

比一般食藥治療效果更好

PLOS Medicine》上月刊登一篇系統性回顧，整理20篇論文、涵蓋24項研究，共分析14,884名腰痛患者的資料。研究除了評估治療效果，也進一步評估當中涉及的醫療成本。

是次研究包括運動、瑜伽、物理治療、針灸、按摩、心理支持、疼痛教育及自我管理等非藥物、非手術療法。結果發現多數受評估的治療，在特定醫療制度與計算方式下或更具成本效益。

瑜伽、針灸、認知行為治療、自我管理支持、降低疼痛恐懼教育及正念減壓，都比一般食藥治療的效果更好，整體花費亦較低。不過按摩與針灸的結果並非每項研究都一致，可能受到療程內容、執行方式及成本計算角度影響。

不過研究均來自高收入經濟體，各國的醫療制度、治療費用差異也很大，不能一概而論。

緩解腰痛的五大穴位（am730製圖） 緩解腰痛的五大穴位（am730製圖） 緩解腰痛的五大穴位（am730製圖） 緩解腰痛的五大穴位（am730製圖） 緩解腰痛的五大穴位（am730製圖） 緩解腰痛的五大穴位（am730製圖） 緩解腰痛的五大穴位（am730製圖）

以下情況應立即求醫

以上研究僅供參考，如腰痛反覆發作，自行處理數周仍未改善，更影響日常生活時，就盡早求醫。另如出現下列情況，應跳過觀察直接求醫：

  • 兩腿明顯疼痛、刺麻、無力或麻木

  • 生殖器、會陰或肛門周圍感覺異常

  • 突然無法正常排尿、尿失禁或大便失禁

  • 性功能或生殖器感覺突然發生改變

  • 合併胸痛

  • 嚴重事故或重大外傷後出現背痛

  • 合併發燒、畏寒、明顯不適

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