間歇健走法｜大熱日式健走法加強運動量訓練心肺 每日5組半個鐘即有效！

都市人沒有時間運動？不妨試試近年大熱的日式健走法(Japanese Walking)！此運動方法不再以長時間均速為主，而加入高低強度間歇(HIIT)的概念，可加強運動量、刺激肌肉及訓練心肺耐力，達到更有效的健康效益。

日式健走法是甚麼？

日式健走法又可稱為間歇健走法，是日本信州大學運動生理學教授能勢博於2007年的研究中研發的，雖存在已久，但近年卻由社交媒體TikTok掀起話題熱潮。

美國物理治療協會發言人、物理治療師 Scott Capozza認為日式健走法可增強心肺功能，增肌減脂、降血壓等，但如本身患心血管疾病與關節炎急性期患者則應先諮詢醫生意見。