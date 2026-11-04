間歇健走法｜大熱日式健走法加強運動量訓練心肺 每日5組半個鐘即有效！

都市人沒有時間運動？不妨試試近年大熱的日式健走法(Japanese Walking)！此運動方法不再以長時間均速為主，而加入高低強度間歇(HIIT)的概念，可加強運動量、刺激肌肉及訓練心肺耐力，達到更有效的健康效益。
日式健走法是甚麼？
日式健走法又可稱為間歇健走法，是日本信州大學運動生理學教授能勢博於2007年的研究中研發的，雖存在已久，但近年卻由社交媒體TikTok掀起話題熱潮。
美國物理治療協會發言人、物理治療師 Scott Capozza認為日式健走法可增強心肺功能，增肌減脂、降血壓等，但如本身患心血管疾病與關節炎急性期患者則應先諮詢醫生意見。
日式健走法兩階段
中高強度快走階段：大步加速前進，使心率拉升至個人最大體能的 70% 左右，活化平時少用的快縮肌纖維
低強度慢走階段：放慢速度進行均勻平緩散步，調整心跳與呼吸節奏，幫助體內乳酸順暢排除
掌握「3-3-30」口訣
1. 快走3分鐘：以略微費力的速度大步邁進，把心率拉升
2. 慢走3分鐘：放慢速度回到一般散步節奏，深呼吸、調整心跳與步伐
1+2為一組，連續循環5組約30分鐘
日式健走法正確姿勢
要發揮正確日式健走法的最佳效果，行走姿勢很重要！要避免為了加快速度而不自覺彎腰駝背，以免增加背部負擔，行路時應特別注意上半身姿勢，養成挺胸、抬頭的習慣。