柑橘、洋葱 含天然化合物 或有助抵抗肺癌細胞

肺癌是本港最常見，也是造成最多死亡人數最多的癌症。如何有效預防？德國一項研究或提供新的線索。存在於柑橘類水果及洋葱內的天然化合物——槲皮素，可能具有對抗肺癌細胞的潛力。

腫瘤分裂速度減慢

根據發表在《Cell Death Discovery》的研究，德國埃爾朗根大學醫院的研究團隊，透過檢驗槲皮素對實驗室培養的肺癌細胞的反應，發現槲皮素可干擾癌細胞生長及發展過程中的多種作用機制。

分析顯示，經過槲皮素處理的腫瘤細胞，分裂速度明顯減慢。在研究檢測的兩種肺癌細胞類型中，其中一種細胞的氧化壓力也有所降低。同時，槲皮素對癌細胞移動能力的影響特別顯著，在最高劑量下癌細胞遷移幾乎完全停止。