柑橘、洋葱 含天然化合物 或有助抵抗肺癌細胞

肺癌是本港最常見，也是造成最多死亡人數最多的癌症。如何有效預防？德國一項研究或提供新的線索。存在於柑橘類水果及洋葱內的天然化合物——槲皮素，可能具有對抗肺癌細胞的潛力。
腫瘤分裂速度減慢
根據發表在《Cell Death Discovery》的研究，德國埃爾朗根大學醫院的研究團隊，透過檢驗槲皮素對實驗室培養的肺癌細胞的反應，發現槲皮素可干擾癌細胞生長及發展過程中的多種作用機制。
分析顯示，經過槲皮素處理的腫瘤細胞，分裂速度明顯減慢。在研究檢測的兩種肺癌細胞類型中，其中一種細胞的氧化壓力也有所降低。同時，槲皮素對癌細胞移動能力的影響特別顯著，在最高劑量下癌細胞遷移幾乎完全停止。
助免疫系統抵禦腫瘤
另一方面，研究又發現，槲皮素有助降低癌細胞內兩種蛋白質的含量，分別是EGFR及 PD-L1。這兩種蛋白分別負責將促進細胞生長的訊號傳入細胞內，以及幫助腫瘤逃避免疫系統的防禦。以小鼠肺組織切片進行的實驗揭示，槲皮素提高干擾素α-2的含量，相信能幫助免疫系統抵禦腫瘤。
研究人員指出，很多藥物只針對腫瘤的單一分子或靶點產生作用，而槲皮素則似乎可以從多個不同方向帶來抗癌作用，但他們強調今次只是動物實驗，未必適用於人體，有需要再進行更多的研究去驗證檞皮素的功效。