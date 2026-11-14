一周兩練 如何安排訓練計劃？全身性訓練代替分化訓練

要有效增肌，每周須最少刺激相同肌群兩次。但是生活迫人，每周能夠抽出時間訓練2次已相當不錯。故此我們應該放棄「推、拉、腿」或「上、下半身」等的分化訓練，索性每次都訓練全身，即可達到有效增肌，也不致於因忙碌要暫停一次訓練而削減了局部的訓練成效。至於每次訓練的架構，可以參考以下自身重量訓練例子。