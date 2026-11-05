約8%患者18歲前發病！研究揭「早發型思覺失調症」4個潛在關鍵基因

COPS6、MRPS7、RUVBL2及PSMD2等4個基因，在不同分析方法中都具有重要關聯，因此被視為潛在的「樞紐基因」。

思覺失調症多在成年初期發病，但約8%患者在18歲前就出現妄想、幻覺及認知功能受損等症狀，臨床稱為「早發型思覺失調症」。這類患者通常症狀較嚴重，對抗精神病藥物的治療反應也較差。台灣國家衛生研究院研究團隊近期發現4個與早發型思覺失調症高度相關的潛在關鍵基因，有助於進一步了解疾病提早發生的可能機制，也為未來新藥研發提供研究方向。

思覺失調症與遺傳有關 找出關鍵基因仍有難度

思覺失調症是具有高度遺傳性的精神疾病，早發型患者通常具有較高的遺傳負荷。過去研究已發現數百個與疾病相關的DNA變異，但多數變異對疾病的個別影響較小，因此難以直接解釋疾病發生的機制。此外，由於患者之間存在相當大的差異，也增加了研究人員找出關鍵基因的難度。

分析台灣與國際資料 發現 58 個相關基因

台灣國衛院神經及精神醫學研究中心陳為堅特聘研究員、林彥鋒副研究員級主治醫生、任雅文博士後研究員等研究團隊，與不同學者合作，結合台灣思覺失調症家族的基因資料與國際大型腦組織資料庫進行分析，發現一組由58個基因組成的基因群，與早發型思覺失調症具有顯著關聯。