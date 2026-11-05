肺部兩邊都有結節 AI導航支氣管鏡助揪出肺癌轉移

58歲陳小姐因反覆咳嗽就醫，經電腦斷層檢查發現左肺有2公分腫瘤，右肺也有0.8公分毛玻璃狀結節。由於病灶體積小、位置深，傳統支氣管鏡可能難以取得組織。仁愛長庚合作聯盟醫院(大里仁愛醫院)胸腔內外科團隊因此運用人工智能(AI)輔助導航支氣管鏡，同時為兩側病灶活檢，確診為左側原發性肺腺癌合併右肺轉移，隨後接受胸腔鏡微創手術，目前正進行標靶治療。
小型肺結節診斷 須兼顧準確與安全
胸腔外科主任廖啟耀指出，隨著低劑量電腦掃描(LDCT)篩檢普及，愈來愈多無症狀人士發現微小、周邊型或毛玻璃狀肺結節。這類病灶位置深，電腦斷層導引切片可能有氣胸風險；傳統支氣管鏡則可能只能到達病灶周邊，降低取樣診斷率。若直接手術切除，也需考慮是否有過度治療的疑慮。
AI輔助導航支氣管鏡會先根據術前電腦斷層影像重建肺部結構與支氣管路徑，規劃前往病灶的路線，檢查時再結合即時X光透視進行影像配準與導航修正，協助醫生將切片器械送至目標位置。
術中定位結合微創手術 即時處理風險
胸腔外科醫生楊子毅表示，術中定位可讓病人在全身麻醉下完成病灶定位，接續接受胸腔鏡或達文西微創手術。若發生氣胸，也能即時處理。這種方式有機會達到過去需仰賴複合式手術室才能完成的效果，兼顧病人舒適度與安全性。
一次檢查多處病灶 協助診斷與癌症分期
胸腔內科主任張志豪指出，AI導航支氣管鏡可在同次麻醉中針對多處病灶取樣，減少傳統支氣管鏡檢查帶來的不適，並取得病理組織、協助癌症分期，讓病人及早接受適切治療。
胸腔內科、加護病房主任張哲嘉醫生補充，導航的關鍵在於確認器械確實進入病灶，而非僅抵達附近。透過即時影像配準、導航修正，搭配徑向支氣管內超音波，可協助醫生判斷器械與病灶的位置關係，提升取樣的判斷依據。
整合診斷與治療 減少往返醫院負擔
廖啟耀醫生表示，胸腔內外科可共同評估導航診斷、病灶定位與微創手術的整合方式，讓合適病人有機會更順利地銜接各項處置，減少多次檢查及往返醫院的負擔。相關臨床經驗也將作為醫院發展，肺部小結節診療及跨科合作的重要參考，逐步完善從早期發現、診斷、定位到微創治療的照護流程。
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