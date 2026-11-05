肺部兩邊都有結節 AI導航支氣管鏡助揪出肺癌轉移

58歲陳小姐因反覆咳嗽就醫，經電腦掃描檢查發現左肺有2公分腫瘤，右肺也有0.8公分毛玻璃狀結節。

58歲陳小姐因反覆咳嗽就醫，經電腦斷層檢查發現左肺有2公分腫瘤，右肺也有0.8公分毛玻璃狀結節。由於病灶體積小、位置深，傳統支氣管鏡可能難以取得組織。仁愛長庚合作聯盟醫院(大里仁愛醫院)胸腔內外科團隊因此運用人工智能(AI)輔助導航支氣管鏡，同時為兩側病灶活檢，確診為左側原發性肺腺癌合併右肺轉移，隨後接受胸腔鏡微創手術，目前正進行標靶治療。

小型肺結節診斷 須兼顧準確與安全

胸腔外科主任廖啟耀指出，隨著低劑量電腦掃描(LDCT)篩檢普及，愈來愈多無症狀人士發現微小、周邊型或毛玻璃狀肺結節。這類病灶位置深，電腦斷層導引切片可能有氣胸風險；傳統支氣管鏡則可能只能到達病灶周邊，降低取樣診斷率。若直接手術切除，也需考慮是否有過度治療的疑慮。

AI輔助導航支氣管鏡會先根據術前電腦斷層影像重建肺部結構與支氣管路徑，規劃前往病灶的路線，檢查時再結合即時X光透視進行影像配準與導航修正，協助醫生將切片器械送至目標位置。