前列腺極端肥大、50粒膀胱結石！三文治式手術助通尿道回復順暢

蔡牧堯醫生經電腦掃描檢查發現，其前列腺體積超過100公克，膀胱內堆積逾50顆約1至2公分結石。由於前列腺極端肥大造成嚴重排尿阻塞，合併大量膀胱結石及出血。

一名60歲男性，因血尿合併尿滯留，至高雄市立大同醫院泌尿科就醫。蔡牧堯醫生經電腦掃描檢查發現，其前列腺體積超過100公克，膀胱內堆積逾50粒約1至2公分結石。由於前列腺極端肥大造成嚴重排尿阻塞，合併大量膀胱結石及出血，醫療團隊評估後，採取分階段清石再處理前列腺治療策略，以結合激光與傳統經尿道切除術的三文治式前列腺手術，改善病人排尿問題。

前列腺阻塞增結石風險 分段手術除石保護黏膜

該名病患已有多年下泌尿道症狀，過去長期服用甲型交感神經阻斷劑治療，但疾病仍持續進展，直到出現肉眼可見血尿及尿滯留才求醫。蔡牧堯醫生表示，前列腺持續增大造成尿道阻塞，膀胱長期處於高壓及排尿不完全狀態，容易增加膀胱結石形成風險。

分段手術清除 50 顆結石 內視鏡搭配切開術護膀胱

面對大量膀胱結石，第一階段先在全身麻醉下進行膀胱內視鏡手術處理急性出血，使用高功率鈥激光擊碎部分結石。然而，考量結石數量逾50顆，若全數透過內視鏡擊碎取出，手術時間過長，可能增加尿道及膀胱黏膜損傷風險。因此，醫療團隊第二階段改採傳統下腹部腹膜外膀胱切開手術，將剩餘結石完整取出，同時修補膀胱並放置尿管。