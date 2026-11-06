前列腺極端肥大、50粒膀胱結石！三文治式手術助通尿道回復順暢

一名60歲男性，因血尿合併尿滯留，至高雄市立大同醫院泌尿科就醫。蔡牧堯醫生經電腦掃描檢查發現，其前列腺體積超過100公克，膀胱內堆積逾50粒約1至2公分結石。由於前列腺極端肥大造成嚴重排尿阻塞，合併大量膀胱結石及出血，醫療團隊評估後，採取分階段清石再處理前列腺治療策略，以結合激光與傳統經尿道切除術的三文治式前列腺手術，改善病人排尿問題。
前列腺阻塞增結石風險 分段手術除石保護黏膜
該名病患已有多年下泌尿道症狀，過去長期服用甲型交感神經阻斷劑治療，但疾病仍持續進展，直到出現肉眼可見血尿及尿滯留才求醫。蔡牧堯醫生表示，前列腺持續增大造成尿道阻塞，膀胱長期處於高壓及排尿不完全狀態，容易增加膀胱結石形成風險。
分段手術清除50顆結石 內視鏡搭配切開術護膀胱
面對大量膀胱結石，第一階段先在全身麻醉下進行膀胱內視鏡手術處理急性出血，使用高功率鈥激光擊碎部分結石。然而，考量結石數量逾50顆，若全數透過內視鏡擊碎取出，手術時間過長，可能增加尿道及膀胱黏膜損傷風險。因此，醫療團隊第二階段改採傳統下腹部腹膜外膀胱切開手術，將剩餘結石完整取出，同時修補膀胱並放置尿管。
激光搭配傳統經尿道切除 三文治手術「激光－TURP－激光」
待患者膀胱充分恢復後，再進一步處理造成排尿阻塞的極端肥大前列腺。蔡牧堯醫生採用三文治式前列腺手術(sandwich technique)，首先利用激光汽化前列腺組織，控制出血並建立手術空間，接著使用傳統經尿道前列腺切除術(TURP)，快速移除大量肥大組織，最後再以激光處理殘餘組織，完成止血。
單一手術皆有優缺點 兩種術式搭配降低出血風險
單一手術方式各有優缺點，激光具良好止血效果，傳統切除術能有效率移除前列腺組織，透過兩種技術搭配，可降低出血風險。研究觀察180瓦綠光激光結合雙極切除術，治療超過100毫升前列腺病人，術後排尿速度與餘尿量皆有改善，研究期間無病人需輸血，也未發生經尿道前列腺切除症候群(TUR syndrome)。至於該病患術後第二天，順利拔除尿管，恢復自行排尿後順利出院。
排尿異常勿當成正常老化 留意阻塞警訊及早評估
前列腺肥大常見症狀，包含尿流變細、解尿需要用力、解尿斷續、解不乾淨及頻尿、夜尿。蔡牧堯醫生提醒，避免將排尿變慢，視為年紀增長現象而延誤就醫。出現前列腺肥大症狀，不代表一定需要手術，輕微者，可先透過生活調整，或藥物治療控制。若出現以下排尿阻塞警號，代表可能已對泌尿系統造成傷害：
完全尿不出來或反覆尿滯留
肉眼可見血尿或反覆泌尿道感染
發生膀胱結石甚至腎積水與腎功能受損
及早至泌尿科接受評估檢查，找出阻塞原因，依前列腺大小、症狀阻塞程度與身體狀況，與醫生討論適合的治療方式，避免長期忽視衍生併發問題。
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