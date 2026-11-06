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健康
出版：2026-Nov-06 18:30
更新：2026-Nov-06 18:30

頭痛纏身已久會是腦瘤嗎？醫列出「3警號」初步區分 愈來愈痛別忽視

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頭痛纏身已久會是腦瘤嗎？醫列出「3警號」初步區分 愈來愈痛別忽視

腦瘤有良性、惡性之分，生長速度與處理方式也有所不同，因此若發現自己疑似符合相關症狀，應交由專科醫生診斷，別止步於自行上網比對症狀。

頭痛是大眾常見的不適症狀，但腦瘤也會引發頭痛，兩者之間要如何區分？基隆長庚醫院外科部主任、神經外科陳品元醫生日前指出，由腦瘤所造成頭痛通常有「漸進、持續、愈來愈嚴重」3大典型特徵，與已纏身多年、時好時壞的慢性頭痛並不相同。他提醒，絕大多數的頭痛原因與腦瘤無關，但頭痛若是近兩三個月才出現，且持續加劇，清晨或半夜被痛醒，伴隨噁心、嘔吐，或是視力、記憶力或肢體活動等異常變化，都應進一步檢查、釐清原因。

頭痛會是腦瘤嗎？醫教3點初步區分 不同頭痛特徵一次看

陳品元主任表示，已經持續十幾、二十年，期間時好時壞的慢性頭痛，一般不是腦瘤造成。由腦瘤所引起的頭痛，其典型表現為「漸進、持續、愈來愈嚴重」，通常是最近兩、三個月才開始發生新的頭痛，且疼痛一路加劇，多數不會時好時壞，與一般頭痛的表現有所不同。

若頭痛在清晨或半夜嚴重到讓人痛醒，或在彎腰、低頭時感受到頭痛加劇，且伴隨噁心、嘔吐，也需要提高警覺。陳品元主任指出，這可能與躺著或姿勢改變時腦壓相對升高，進而加重腫瘤造成的壓力有關，應多加留意並及早就醫評估。另外，有一種突然發生、像爆炸般的劇烈頭痛，雖然不一定是腦瘤，但也可能屬於急症，同樣不能掉以輕心、應立即就醫。

頭痛合併視力模糊、手腳無力？這些症狀也要留意 1情況更應警惕

陳品元主任提醒，腦瘤相關警訊不只有頭痛，若同時出現視力模糊、看到雙重影像、記憶力明顯變差、手腳逐漸無力或走路不穩、講話變得吃力、個性或情緒出現不明原因的改變等，都應進一步檢查。他提醒，成年後第一次癲癇發作，亦可能與腦瘤有關、為重要警訊之一，即使發作當下看起來多麼輕微，也建議接受詳細檢查，不應忽視。

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頭痛會是腦瘤嗎？醫教3點初步區分 不同頭痛特徵一次看

陳品元主任表示，已經持續十幾、二十年，期間時好時壞的慢性頭痛，一般不是腦瘤造成。由腦瘤所引起的頭痛，其典型表現為「漸進、持續、愈來愈嚴重」，通常是最近兩、三個月才開始發生新的頭痛，且疼痛一路加劇，多數不會時好時壞，與一般頭痛的表現有所不同。

若頭痛在清晨或半夜嚴重到讓人痛醒，或在彎腰、低頭時感受到頭痛加劇，且伴隨噁心、嘔吐，也需要提高警覺。陳品元主任指出，這可能與躺著或姿勢改變時腦壓相對升高，進而加重腫瘤造成的壓力有關，應多加留意並及早就醫評估。另外，有一種突然發生、像爆炸般的劇烈頭痛，雖然不一定是腦瘤，但也可能屬於急症，同樣不能掉以輕心、應立即就醫。

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陳品元主任提醒，腦瘤相關警訊不只有頭痛，若同時出現視力模糊、看到雙重影像、記憶力明顯變差、手腳逐漸無力或走路不穩、講話變得吃力、個性或情緒出現不明原因的改變等，都應進一步檢查。他提醒，成年後第一次癲癇發作，亦可能與腦瘤有關、為重要警訊之一，即使發作當下看起來多麼輕微，也建議接受詳細檢查，不應忽視。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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