無導線心臟起搏器需要換？醫生：心臟狀況改變應重新評估

43歲男子4年前因心跳過慢、確診病竇症候群，植入單心室無導線心臟起搏器。隨著心臟傳導功能逐漸惡化，後續出現心臟功能下降，並合併心房顫動、心房撲動及短暫性腦缺血等問題。經奇美醫院心臟血管內科主治醫生李威杰評估，原本僅提供心室節律支持的裝置，已無法完全符合患者目前的心律需求。

先消融心律不整 再取出舊裝置 醫療團隊術前先以心臟電腦斷層確認既有節律器的位置及周邊心臟結構，手術中先進行二尖瓣環心房撲動電氣消融，再將原有單心室無導線心臟起搏器回收至導管鞘內，並利用心臟內超聲波即時監測，未發現心包膜積液。完成取出後，團隊再植入無導線雙腔室心臟起搏器(AVEIR DR)，建立更符合生理需求的心房與心室同步節律。 心臟狀況會改變 起搏器也須重新評估 李威杰醫生表示，無導線心臟起搏器植入後，患者的心臟傳導與節律需求仍可能隨時間改變。若後續出現房室傳導障礙惡化、心臟功能下降、起搏器相關症候群，或合併新的心房心律不整，經心律不整專科團隊完整評估後，可考慮取出既有裝置，依目前需求重新規劃節律治療。

他指出，部分患者長期以心室起搏為主，可能因心室收縮協調性改變而影響心臟功能，因此應持續追蹤，確認原有治療策略是否仍適合。 從單心室到雙腔室 依需求調整節律支持 目前無導線心臟起搏器可依患者需求，提供心室或心房與心室的節律支持。李威杰醫生說明，Micra VR主要提供心室節律支持；若患者的房室傳導或心律需求發生變化，經評估後可考慮改採雙腔室無導線心臟起搏器AVEIR DR，同時支援心房與心室節律，讓治療更貼近當下的心臟狀況。

取出前做影像評估 術中即時監測安全 李威杰醫生指出，取出已植入的無導線心臟起搏器前，須透過心臟電腦掃描確認裝置位置及周邊構造；手術過程則可運用心臟內超聲波觀察心臟與心包膜狀況，留意是否出現積液等併發症。若合併心房撲動等心律不整，也須依病況安排處理順序，並在完成舊裝置取出後，依患者需求植入新的起搏器。 心悸、喘或活動力下降 應覆診檢查 李威杰醫生提醒，已植入無導線心臟起搏器的患者，若出現心悸、容易疲倦、活動力下降、呼吸喘或其他不適，不宜單純歸因於年齡增加，應覆診接受評估。醫療團隊可透過心電圖、心臟影像、心臟功能及起搏器狀況，判斷是否需要調整治療。