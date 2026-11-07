眼淚流不停不一定是老化！醫生警告「4大症狀」恐患鼻淚管阻塞

62歲林先生多年來左眼一直不停流眼淚，不論外出、騎車，甚至只是迎風而行，眼淚總是不由自主流下，不但造成生活困擾，也經常伴隨眼角紅腫、眼周異物感及分泌物增加，甚至覺得視力有些模糊。他原本以為只是眼睛發炎，反覆點眼藥水卻始終沒有改善，直到症狀愈來愈嚴重，才前往新竹臺大分院就醫，經眼科檢查發現左側鼻淚管完全阻塞。
眼淚流不停不一定是過敏 鼻淚管阻塞恐引發反覆感染
新竹臺大分院耳鼻喉部王麒醫生表示，一直流眼淚，不一定是眼睛本身出了問題，也可能是鼻淚管阻塞所造成，只要及早診斷並接受適當治療，多數病人都能有效改善長期溢淚的困擾。
鼻淚管是將淚液由眼睛引流至鼻腔的重要通道，當因慢性發炎、反覆感染、外傷或鼻腔疾病等因素造成阻塞時，淚液便無法正常排出，容易出現持續溢淚、眼部分泌物增加、眼角反覆紅腫，甚至形成淚囊炎。許多病人誤以為只是過敏或老化現象，長期自行點眼藥水，等到反覆感染或嚴重影響生活後才就醫。
鼻淚管阻塞保守治療效果有限 可評估內視鏡手術改善引流
王麒醫生指出，若按摩、藥物等保守治療效果有限，可經醫生評估是否接受內視鏡淚囊鼻腔造口術(Endoscopic Dacryocystorhinostomy, DCR)。手術透過鼻腔內視鏡由鼻孔進入，在淚囊與鼻腔之間建立新的引流通道，不需於臉部切開皮膚。相較於傳統外開式手術，具有傷口較小、出血較少及恢復較快等特性，實際治療方式仍須依病人病況及醫生專業評估。
王麒醫生表示，鼻淚管阻塞並非高齡者專有疾病，也可能發生於其他族群。曾有一名55歲女性因雙眼持續流眼淚數月就醫，經評估接受雙側內視鏡淚囊鼻腔造口術，術後引流功能維持良好，追蹤至移除鼻淚管通條後，流眼淚症狀未再復發。
長期流眼淚、眼角反覆紅腫 出現4種情況應盡早就醫
王麒醫生提醒，若出現以下情況，建議儘早至耳鼻喉部或眼科就醫評估：
長期流眼淚超過數周仍未改善。
眼角反覆紅腫、疼痛或發炎。
眼部分泌物增加，甚至有膿液流出。
滴眼藥水後症狀仍反覆發生。
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