眼淚流不停不一定是老化！醫生警告「4大症狀」恐患鼻淚管阻塞

一直流眼淚，不一定是眼睛本身出了問題，也可能是鼻淚管阻塞所造成，只要及早診斷並接受適當治療。

62歲林先生多年來左眼一直不停流眼淚，不論外出、騎車，甚至只是迎風而行，眼淚總是不由自主流下，不但造成生活困擾，也經常伴隨眼角紅腫、眼周異物感及分泌物增加，甚至覺得視力有些模糊。他原本以為只是眼睛發炎，反覆點眼藥水卻始終沒有改善，直到症狀愈來愈嚴重，才前往新竹臺大分院就醫，經眼科檢查發現左側鼻淚管完全阻塞。

眼淚流不停不一定是過敏 鼻淚管阻塞恐引發反覆感染

新竹臺大分院耳鼻喉部王麒醫生表示，一直流眼淚，不一定是眼睛本身出了問題，也可能是鼻淚管阻塞所造成，只要及早診斷並接受適當治療，多數病人都能有效改善長期溢淚的困擾。

鼻淚管是將淚液由眼睛引流至鼻腔的重要通道，當因慢性發炎、反覆感染、外傷或鼻腔疾病等因素造成阻塞時，淚液便無法正常排出，容易出現持續溢淚、眼部分泌物增加、眼角反覆紅腫，甚至形成淚囊炎。許多病人誤以為只是過敏或老化現象，長期自行點眼藥水，等到反覆感染或嚴重影響生活後才就醫。