雙11愈買愈焦慮？當心變成強迫性購物 專家授「三招」阻斷成癮

每年一到「雙十一」大型購物節，各大電商紛紛祭出限時折扣與直播促銷，營造不買可惜的搶購氛圍。許多人經常在不知不覺清空購物車，然而收到帳單與包裹時，迎來的往往不是滿足，而是滿滿的悔恨與空虛。 針對這類現象，衛生福利部草屯療養院一般精神科主任何儀峰提醒，這種瘋狂購物的舉動背後，往往隱藏著情緒調節與舒壓機制的運作。若習慣透過買東西填補心理空虛，恐陷入報復性消費的陷阱，甚至演變成購物成癮的循環。

網購快樂引發多巴胺退潮 焦慮恐誘發強迫性購物 何儀峰主任表示，大家在期待獲得獎勵或搶購優惠商品時，大腦會快速分泌「多巴胺」，進而產生極大的興奮與愉悅感。不過，這種依賴購物，獲得的快樂通常非常短暫，當包裹到手後，多巴胺濃度便會迅速回落。 取而代之的，往往是面對財務壓力與堆積物品，所產生的焦慮與罪惡感。為了擺脫負面情緒，多數人會再次下單尋求快感，形成「壓力大、衝動購物、暫時舒壓、罪惡感、壓力更大、再次購物」的惡性循環。在臨床觀察上，失控的購物行為，若嚴重影響生活，或引發財務危機，就可能是強迫性購物症的徵兆。

促銷誘惑難擋 醫授 3 招心理止血法 面對鋪天蓋地的促銷誘惑，如何在享受網購樂趣時，避免衝動消費？何儀峰主任特別提供「3招下單前的心理止血法」，協助大家在結帳前，重新找回理性： 釐清當下情緒：結帳前先暫停10秒鐘，自問是真的需要，還是因疲累想紓壓，釐清動機為阻斷衝動。 延遲滿足購物：將商品放入購物車，並設定72小時冷靜期，待多巴胺退潮，再重新評估購買必要性。 控管娛樂消費：預先設定情緒消費預算，並改用手動輸入卡號或付現，增加結帳阻力，以降低無感衝動。

過度消費填空虛恐增負擔 培養多元興趣助情緒調節 現代人生活與工作壓力龐大，適度透過購物犒賞自己，來調適心情無可厚非。衛生福利部草屯療養院院長丁碩彥表示，若發現自身長期依賴衝動消費來宣洩壓力，甚至演變成無法自拔的經濟與心理負擔，就必須提高警覺。 丁碩彥院長呼籲，心理健康與情緒調節，需要持續的自我察覺，除了購物之外，規律運動、尋求親友支持，培養多元興趣，都是極佳的紓壓管道。建議在消費前多停看聽，給予自己覺察的空間，讓身心在健康軌道上，找回真正的富足與安適。