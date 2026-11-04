腦智同護 篩高風險認知障礙 明年落區黃大仙

本港人口老化問題愈趨嚴重，料至2036年認知障礙症患者人數將上升至24萬，香港中文大學醫學院早於2023年起與高錕慈善基金推出「腦智同護」服務計劃，並在先導階段取得不錯成果。昨(3日)公布將推展至黃大仙區，利用人工智能(AI)視網膜影像技術作評估，並提供個人化腦健康管理，料兩年可惠及2,700名長者。 AI識別高風險人士 計劃至今已服務超過1,500名長者，「腦智同護」服務計劃聯席總監、中大醫學院內科及藥物治療學系莫慶堯醫學教授莫仲棠指，計劃會為長者進行腦健康評估，再以中大研究團隊研發的AI視網膜影像技術分析視網膜照片，協助識別認知功能正常、但可能面臨較高阿茲海默症風險的人士，並轉介輕度認知障礙患者(MCI)作進一步評估及治療。

先導計劃831名認知功能正常的社區參加者中，約21%透過AI視網膜影像篩查中呈陽性，參加者的認知功能表現較差，對可改變的認知障礙症風險因素的控制亦較不理想。其中532名參加者的一年跟進數據顯示，接受個人化腦健康管理的參加者，其腦健康評分平均改善了1.3分，高於僅接受腦健康教育對照組的0.2分。 近半認知障礙症可預防 早期認知障症無症狀，至症狀出現時已屆中後期，莫仲棠坦言，高於45%的認知障礙症可預防或延緩，可改善的風險因素包括控制三高等慢性病、改善飲食及運動習慣及避免社交孤立等，「我們研發的AI視網膜影像技術，能夠在長者未出現認知障礙症之前，識別腦健康狀況未達理想水平的人士。研究發現，接受一年個人化腦健康管理，能更有效控制可改變的認知障礙症風險，並顯著提升認知功能。」

腦健康評分一年後翻倍 現年71歲的林女士是計劃參加者之一，她於前年接受篩查，雖認知能力測試合格，但AI視網膜影像篩查中提醒要多關注腦健康，腦健康評分亦只有6分。她在醫護人員建議下開始改善生活習慣，定期運動、以白肉代替紅肉及多食堅果等，結果一年後腦健康評分升至11分，亦毋須再服食高血壓藥。林女士因擔心成為家人負擔，所以努力改善習慣以防患病，現時不但更健康，記憶力也大為改善，可更投入至粵曲的興趣。 黃大仙區成落區首站

高錕慈善基金董事及執行委員會成員及「腦智同護」服務計劃聯席總監趙夏瀛醫生指，黃大仙區是全港長者人口比例最高的地區之一，面對較大的認知障礙症負擔，因此被選為計劃走進社區的第一站。香港聖公會福利協會助理總幹事黃翠恩指，團隊將按參加者的個別需要，協助他們參與黃大仙社區內的體能、認知、社交及義工活動，協助長者在出現認知功能下降症狀之前維持腦健康。 ………………… 「腦智同護」@黃大仙計劃 計劃將招募居於黃大仙區、年齡介乎60至79歲的香港居民，參加者須未曾確診認知障礙症，及沒有患上其他可能影響認知功能的疾病，明年1月接受網上報名。