食雞子可壯陽？營養師揭高溫煮熟後只剩膽固醇！改食四類營養提升性能力

每到冬天打邊爐，總是有人要大吃雞子，貪其進補可以壯陽，但雞子真的可提升性功能？還是只為身體補充了不必要的膽固醇？

細粒雞子約重11克；大粒約15至20克，因此只要食幾粒膽固醇已超標！如本身血脂高、患心血管疾病、脂肪肝或有肥胖問題，建議少食為妙。

可壯陽營養素｜硒

食物來源：蛋、豆腐、堅果、蜆

精子尾的其中一個成分是硒離子，如身體缺乏硒離子，精子就不會是正常的蝌蚪形狀，會呈現彎曲或折半的樣子，也會降低精蟲活動力。

可壯陽營養素｜鋅

食物來源：生蠔、深海魚、南瓜籽

男性的精子中含有鋅，缺鋅會使精子數量減少，導致性慾減退或是性功能障礙！

可壯陽營養素｜維他命 B 雜

食物來源：糙米、菠菜、堅果類

維他命B雜可以提升精神，幫助代謝及能量轉換，維持生殖健康與荷爾蒙平衡。