食雞子可壯陽？營養師揭高溫煮熟後只剩膽固醇！改食四類營養提升性能力

每到冬天打邊爐，總是有人要大吃雞子，貪其進補可以壯陽，但雞子真的可提升性功能？還是只為身體補充了不必要的膽固醇？
台灣營養師高敏敏在Facebook上分享，指雞子中雖然含有雄性激素、鋅與睪固酮，但在高溫烹煮後幾乎已被破壞殆盡，而經過身體消化代謝後進到身體能被吸收的比例也不多，所以雞子提升性功能的效果有限，反而應長期補充不同營養。
雞子營養(每100克)
熱量：71卡路里
蛋白質：10.6克
脂肪：2.8克(飽和脂肪1.2克)
膽固醇：578毫克
細粒雞子約重11克；大粒約15至20克，因此只要食幾粒膽固醇已超標！如本身血脂高、患心血管疾病、脂肪肝或有肥胖問題，建議少食為妙。
可壯陽營養素｜硒
食物來源：蛋、豆腐、堅果、蜆
精子尾的其中一個成分是硒離子，如身體缺乏硒離子，精子就不會是正常的蝌蚪形狀，會呈現彎曲或折半的樣子，也會降低精蟲活動力。
可壯陽營養素｜鋅
食物來源：生蠔、深海魚、南瓜籽
男性的精子中含有鋅，缺鋅會使精子數量減少，導致性慾減退或是性功能障礙！
可壯陽營養素｜維他命B雜
食物來源：糙米、菠菜、堅果類
維他命B雜可以提升精神，幫助代謝及能量轉換，維持生殖健康與荷爾蒙平衡。
可壯陽營養素｜精胺酸
食物來源：雞胸肉、牛肉、蝦
精胺酸是胺基酸的一種，但無法由身體製造，只可透過飲食補充；精胺酸亦是一氧化氮的前驅物，可以幫助血管擴張改善男性的血液循環。