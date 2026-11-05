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健康
出版：2026-Nov-05 13:30
更新：2026-Nov-05 13:30

食雞子可壯陽？營養師揭高溫煮熟後只剩膽固醇！改食四類營養提升性能力

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食雞子可壯陽？營養師揭高溫煮熟後只剩膽固醇！改食四類營養提升性能力

食雞子可壯陽？營養師揭高溫煮熟後只剩膽固醇！改食四類營養提升性能力

每到冬天打邊爐，總是有人要大吃雞子，貪其進補可以壯陽，但雞子真的可提升性功能？還是只為身體補充了不必要的膽固醇？

台灣營養師高敏敏在Facebook上分享，指雞子中雖然含有雄性激素、鋅與睪固酮，但在高溫烹煮後幾乎已被破壞殆盡，而經過身體消化代謝後進到身體能被吸收的比例也不多，所以雞子提升性功能的效果有限，反而應長期補充不同營養。

雞子營養(100)

熱量：71卡路里

蛋白質：10.6

脂肪：2.8(飽和脂肪1.2)

膽固醇：578毫克

細粒雞子約重11克；大粒約1520克，因此只要食幾粒膽固醇已超標！如本身血脂高、患心血管疾病、脂肪肝或有肥胖問題，建議少食為妙。

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可壯陽營養素｜硒

食物來源：蛋、豆腐、堅果、蜆

精子尾的其中一個成分是硒離子，如身體缺乏硒離子，精子就不會是正常的蝌蚪形狀，會呈現彎曲或折半的樣子，也會降低精蟲活動力。

可壯陽營養素｜鋅

食物來源：生蠔、深海魚、南瓜籽

男性的精子中含有鋅，缺鋅會使精子數量減少，導致性慾減退或是性功能障礙！

可壯陽營養素｜維他命B

食物來源：糙米、菠菜、堅果類

維他命B雜可以提升精神，幫助代謝及能量轉換，維持生殖健康與荷爾蒙平衡。

可壯陽營養素｜精胺酸

食物來源：雞胸肉、牛肉、蝦

精胺酸是胺基酸的一種，但無法由身體製造，只可透過飲食補充；精胺酸亦是一氧化氮的前驅物，可以幫助血管擴張改善男性的血液循環。

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