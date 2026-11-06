皮膚現白斑未必只是膚色不均？ 白蝕症影響外觀更打擊自信 醫生拆解新療法助患者重拾膚色

不少人發現面部、眼周或手部出現白斑時，往往以為只是膚色不均、汗斑或曬傷所致。然而，若白斑持續存在甚至逐漸擴大，便有機會與白蝕症（俗稱白蝕病）有關。皮膚專科陳湧醫生表示，白蝕症雖然不會傳染，亦不會帶來明顯不適，但由於病灶常出現在面部等外露位置，容易影響患者外觀及自信心。

皮膚專科陳湧醫生

白蝕症源於免疫系統失調 非傳染性疾病 皮膚顏色來自黑色素細胞所製造的黑色素，當免疫系統失衡，錯誤攻擊黑色素細胞時，便會令色素逐漸流失，形成界線清晰的白色斑塊。陳醫生表示，白蝕症可出現在任何年齡人士身上，常見於眼周、嘴唇周圍、面部及四肢等位置，更有機會影響毛囊而出現局部白髮。雖然疾病不會危及生命，患者一般亦不會感到痛楚或痕癢，但白斑有機會隨病情逐漸擴大，甚至蔓延至身體其他部位，因此及早診斷及治療十分重要。

傳統治療各有局限 敏感部位使用需特別留意 過去白蝕症主要透過外用類固醇藥膏、鈣調神經磷酸酶抑制劑、紫外光治療及手術移植等方式治療。陳醫生指出，部分傳統療法未必能帶來理想復色效果，而紫外光治療通常需要每星期接受兩至三次療程，整個治療過程或持續數月，對患者而言較花時間。此外，部分患者亦擔心長期使用類固醇藥膏可能引致皮膚變薄等副作用，因此當白斑出現在眼周等較敏感部位時，對治療難免有所顧慮。 新型 JAK 抑制劑助復色 安全方便成新選擇

近年白蝕症治療有新進展。陳醫生指出，新型外用JAK抑制劑藥膏可針對與白蝕症相關的發炎訊號，幫助患處重新產生色素，達至復色效果。由於藥物不含類固醇，安全性較高，即使需要較長時間持續使用，一般亦可安心按醫生指示接受治療。 另一優勢是藥物可應用於眼周等敏感位置，減少患者對副作用的擔憂，為面部白蝕患者提供更多治療選擇。陳醫生表示，治療效果會隨用藥時間逐步提升，因此患者毋須因短期未見明顯變化而灰心。此外，相較於需要頻繁到診所接受紫外光治療，外用JAK抑制劑可在家自行塗抹，使用較為方便，而整體治療開支亦較部分光線治療或手術方案為低，有助減輕患者長期治療負擔。

復色需時評估 患者切勿心急停藥 黑色素細胞恢復功能需要時間，患者一般需持續治療數月才會陸續看見復色效果。陳醫生指出，臨床上通常需3至6個月評估整體治療成效，因此耐心配合治療十分重要。 部分患者在使用數星期後未見明顯改善便自行停藥，但實際上白蝕症的復色過程一般需時較長，用藥時間愈充足，復色機會及改善幅度一般亦愈理想。患者應遵從醫生建議，給予藥物足夠時間發揮作用，以提高治療效果。