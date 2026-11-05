乳癌｜30歲唔會患乳癌？乳頭凹陷要小心 營養師揭8大不可忽視的身體變化

年輕的女士就不會患乳癌？有營養師直言，臨床上愈來愈多30 歲左右的年輕女士確診乳癌，這無疑是在提醒公眾，乳癌並不會因年齡優勢而繞道而行。如果乳房出現任何變化，例如乳頭凹陷、摸到硬塊等，切勿因盲目樂觀而延誤診治。若有異狀應盡速尋求醫療評估，透過專業檢查及早介入治療，才能有效控制病情、守護自身健康！

出現上述變化，不代表一定是乳癌，但究竟是否乳癌，應交由專業醫生判斷，切勿自行猜測。有異常便應預約外科是否需要超聲波、乳房X光造影或進一步切片檢查，應由醫生按年齡、乳房組織及症狀評估。

乳癌｜6大飲食與生活習慣降低風險 營養師提醒，吃得健康固然重要，但不能以此作為不檢查的理由。日常可從以下方向着手： 蔬果多元攝取，增加膳食纖維。

以全穀取代部分精製澱粉。

魚、豆、蛋、瘦肉輪替進食。

以好油取代部分飽和脂肪。

規律運動、減少久坐、維持健康體重。

不吸煙，酒精愈少愈好。 降低風險並不等於保證不會罹癌；發現異常亦不必先把自己嚇至崩潰。