乳癌｜30歲唔會患乳癌？乳頭凹陷要小心 營養師揭8大不可忽視的身體變化

年輕的女士就不會患乳癌？有營養師直言，臨床上愈來愈多30 歲左右的年輕女士確診乳癌，這無疑是在提醒公眾，乳癌並不會因年齡優勢而繞道而行。如果乳房出現任何變化，例如乳頭凹陷、摸到硬塊等，切勿因盲目樂觀而延誤診治。若有異狀應盡速尋求醫療評估，透過專業檢查及早介入治療，才能有效控制病情、守護自身健康！
乳癌｜營養師揭8大不可忽視的身體變化
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，有些女士可能會以為自己只是年僅30，家族又未曾出現過患乳癌的歷史，即代表沒有風險，但其實，這些想法看似合理，卻容易令人鬆懈。乳房組織的細微病變往往是早期關鍵訊號。若發現以下8種變化，值得認真看待：
摸到新的硬塊：與平常不同，且持續存在。
乳房皮膚凹陷：局部像被往內拉扯，多出一個凹洞。
乳房外觀改變：大小、形狀或輪廓與平常明顯不同。
皮膚變得像橘子皮：變粗、腫脹，出現橘皮樣變化。
傷口一直不癒合：乳房出現持續未好的傷口或潰瘍。
乳頭突然凹陷或方向改變：原本沒有，近期卻出現變化。
非哺乳期出現異常分泌物：尤其帶血色，更不可忽略。
腋下摸到不明腫塊：留意乳房之餘，亦不應漏掉腋下。
出現上述變化，不代表一定是乳癌，但究竟是否乳癌，應交由專業醫生判斷，切勿自行猜測。有異常便應預約外科是否需要超聲波、乳房X光造影或進一步切片檢查，應由醫生按年齡、乳房組織及症狀評估。
乳癌｜6大飲食與生活習慣降低風險
營養師提醒，吃得健康固然重要，但不能以此作為不檢查的理由。日常可從以下方向着手：
蔬果多元攝取，增加膳食纖維。
以全穀取代部分精製澱粉。
魚、豆、蛋、瘦肉輪替進食。
以好油取代部分飽和脂肪。
規律運動、減少久坐、維持健康體重。
不吸煙，酒精愈少愈好。
降低風險並不等於保證不會罹癌；發現異常亦不必先把自己嚇至崩潰。