虹膜炎引致青光眼 穩定眼壓靠手術

青光眼是全球最大致盲眼疾，一般需要長期控制眼壓，以避免視覺神經損壞、視力進一步惡化。虹膜炎看似與青光眼風馬牛不相及，但當中個別原因所引致的，例如病毒感染，則有可能令眼壓大幅升高，若多次復發的話，也可破壞視覺神經，而且控制眼壓的挑戰更大。 眼科專科醫生黃嘉偉表示，大部分青光眼成因是房角排水不暢，導致睫狀體製造的房水積聚而令眼壓上升，傷及視覺神經，「視覺神經一旦損壞便無法逆轉，先影響周邊視野，令患者較難察覺。」患者須每日滴眼藥水、用激光疏通去水位或接受眼科手術去控制眼壓，保存現有視力。

虹膜炎具復發傾向 虹膜即眼球中層葡萄膜前段、眼珠的顏色部分。虹膜炎大部分找不到明確原因，有時與自身免疫病有關，也可能是疱疹病毒、巨細胞病毒引致。常見眼痛、眼痛、怕光、視力模糊。黃嘉偉指，「一次半次虹膜炎不會影響視力，但虹膜炎有復發傾向，長遠有可能導致青光眼。」虹膜炎可怕的地方是，一般青光眼眼壓會上升至30mmHg左右並長期維持，但虹膜炎所引致的青光眼會突然飆升至超過40mmHg，由於眼球沒時間適壓轉變，對視覺神經的破壞力更強，若重複發作便會令視覺神經的損傷累積。

眼藥水未能有效控制 黃嘉偉續指，如發現虹膜炎期間眼痛、視力模糊、看東西出現彩虹圈，都是急性青光眼的表現，「有時眼睛適應了這些狀態，發病時感覺不到，視力便悄悄變差而不自知。」可是，降眼壓眼藥水並不適用，「因為平日眼壓並無異常，並不需要眼藥水；而虹膜炎發作時，眼藥水又壓不住眼壓高峰。」要穩定眼壓，就必須找出病因對症下藥，如屬病毒感染便要用對應抗病毒藥減少發作；其次要及早發現眼壓飆升，及時求醫，「坊間有測量眼壓儀器，可每天自行量度。」最後是用手術方法建造新「去水位」，即小樑切除術。

小樑切除術開去水新通道 傳統小樑切除術已有近60年歷史，現時仍屬治療標準，不過技巧要求高。黃嘉偉解釋，「醫生需要建立一條新通道，讓房水流到眼球表層下的位置；而每個患者的眼壓降低需求不一，眼球組織的厚薄、韌度也不一樣，所以建立新通道時有很多東西需要調整，並非標準化的手術。近年則可植入微型導管，將手術簡化，傷口也較小，但能夠降低的眼壓有限制，因此未必適合嚴重青光眼患者。以造衫來比喻，傳統手術是度身訂造，微型導管像選大中細碼，患者可與醫生商討選擇合適方案。」

及早做手術保視力 為保住現有視力，宜及早接受手術，「要留意的是，用眼藥水年期較短，眼球組織較少受刺激，術後發炎起疤較少，可提升手術成功率；而術後會有短時間眼壓較正常低，視覺神經須『捱過』這段時期，若視覺神經已太差才做手術，或未能保住視力，陷入『醫不醫都看不到』的兩難局面。」 曾有41歲男士自少年時患有虹膜炎，早期不常發作，但近年經常復發，須用類固醇眼藥水控病，後來藥物愈加愈多但眼壓仍持續升高，更引發白內障，只剩一成視力。經過醫生解釋後，決定接受手術一併處理兩個問題。術後情況穩定，回復清晰視力，與常人無異，而虹膜炎未有復發，眼壓正常。