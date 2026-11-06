腎病｜25歲男常OT感頭痛疲倦 揭患腎衰竭第3期 醫生揭疲倦伴隨3症狀須及時求醫

年輕就不會得腎病？有醫生分享案例指，一名 25 歲年輕男性因長期高強度加班，身心處於慢性疲勞狀態，隨後因併發頭痛症狀求診，求醫後竟發現已罹患慢性腎衰竭第三期。醫生指出，慢性腎臟病早期多無明顯症狀，常被誤認為普通疲勞。若長期疲憊合併出現 3 大症狀，即屬於高危急臨床表徵，必須及時正視並尋求專業醫療介入。

腎病｜25歲男常OT感頭痛疲倦 揭患腎衰竭第3期 腎臟科專科醫生洪永祥在其facebook專頁上分享指，該名男子是科技業工程師，因工作繁忙每天加班至深夜，長期感到疲累，但以為只是熬夜、壓力大，所以只喝咖啡提神解決。其後開始發現眼皮浮腫、鞋子變緊，尿液更出現大量久久不散的泡泡，惟沒有疼痛感覺，所以也不以為然。數星期後，疲勞加劇，上樓梯便氣喘，並開始頭痛。求診檢查發現血壓偏高、尿液有大量蛋白尿，腎功能亦已下降。經詳細檢查，診斷為腎小球發炎合併慢性腎衰竭第三期。幸好及早接受治療，才避免腎功能持續惡化。

腎病｜疲倦伴隨3症狀須及時求醫 不少人以為腎病必然腰痛，惟大多數慢性腎臟病在早期幾乎沒有明顯疼痛，反而是「容易疲勞」。當腎功能下降，身體代謝廢物能力變差，亦可能合併貧血，令人持續精神不振。腎臟素有「沉默器官」之稱，初期受損往往無聲無息。若長時間出現「無原因的異常疲勞」，同時伴隨以下3種症狀，應立即前往腎臟科檢查： 1. 下肢或眼瞼水腫 按壓小腿骨旁或腳背，若皮膚凹陷且久久沒有回彈；或早晨起床發現眼皮異常浮腫，代表腎臟已無法正常代謝水分與鈉離子。

2. 細密且久久不散的泡泡尿 若尿液表面有一層像啤酒泡沫般細密、超過3分鐘仍未消退的蛋白尿；或尿液顏色變深如濃茶，甚至帶血，均屬腎臟過濾網受損的直接警訊。 3. 臉色蒼白與血壓異常飆升 腎臟負責分泌促紅血球生成素並調節血壓。當腎功能受損，常伴隨嚴重貧血(臉色蒼白、頭暈無力)，以及突然變得難以控制的高血壓。

腎病｜5大習慣正默默傷腎 洪醫生表示，年輕並非本錢，以下這些習慣正默默傷腎： 長期熬夜 高鹽飲食 水分攝取不足 濫用止痛藥 尤其有糖尿病、高血壓、肥胖、家族腎病病史，或長期服用止痛藥者，更應提高警覺，定期檢查腎功能與尿液。他強調，疲勞不可怕，忽略警訊才可怕。若疲勞一直沒有改善，並伴隨水腫、泡泡尿、血尿或血壓升高，不要只當作太累，請盡快到腎臟科接受檢查。早期發現、早期治療，才能保住腎功能。