流鼻水｜用力擤鼻涕會擤爆耳膜？流鼻水忌紙巾塞鼻孔 醫生公開3招正確擤鼻涕技巧

擤鼻涕也可能會傷及聽力？有醫生指出，面對鼻塞或流鼻水時，大眾往往習慣施加高壓用力擤拭，然而這種不當外力極易使鼻腔壓力經由耳咽管逆流，進而導致耳膜破裂，甚至引發顱顏結構受損，如眼眶壁骨折等嚴重臨床併發症。醫生提醒，切勿過度用力擤鼻涕，並公開了 3 大基於生理結構的正確擤鼻涕技巧，有助維持呼吸道順暢的同時，兼顧聽力與面部骨骼的安全。

鼻黏膜破損、結痂或流鼻血

鼻翼因紙巾摩擦而紅腫、脫皮

耳悶、耳痛、爆裂聲或短暫聽力改變

鼻部手術或外傷後，增加壓力性傷害風險 至於耳膜破裂、眼眶周圍氣腫等嚴重併發症，確實有病例報告，但非常罕見。2025年一項系統性回顧收錄43個擤鼻或打噴嚏後發生眼眶周圍氣腫的病例，其中多數已有眼眶壁骨折或解剖缺損，不能視作一般人擤鼻涕的常見危險。 流鼻水｜7步驟正確擤鼻涕 他指出，正確擤鼻涕的方法是： 先以生理鹽水噴鼻，令黏稠鼻涕變稀。

嘴巴微微張開。 輕壓一側鼻孔，另一側輕輕擤出。 換邊處理，不要兩側同時猛擤。 擤不出來時不要硬來，更不要連續爆發式猛吹。 使用柔軟紙巾；鼻翼脫皮可於外側皮膚薄塗凡士林。 擤完洗手，避免把呼吸道病毒傳給他人。

流鼻水｜公開3招正確擤鼻涕技巧 並提醒應避免兩側鼻孔同時用力、硬擤或連續爆發式猛吹或以紙巾深入鼻孔內吸鼻涕。他建議遵循重點原則，單側、輕柔、先軟化： 單側交替：壓住一側鼻孔，讓氣流從單側緩慢排出，切忌雙側同時用力緊閉狂擤。 力度放柔：採用溫和、漸進的力量，避免瞬間爆發。 搭配生理鹽水：鼻涕過於黏稠時，先以洗鼻器或生理鹽水噴霧軟化，再輕輕擤出，可大幅減少對黏膜與耳咽管的傷害。 流鼻水｜5大情況致鼻水不止 若鼻水持續不停，應處理造成鼻水的原因，有可能是：

感冒、流感或COVID-19 過敏性鼻炎 冷空氣、香水、煙霧引起的非過敏性鼻炎 鼻竇炎或鼻息肉 通鼻噴劑使用過久造成反彈性鼻塞 流鼻水｜鼻水不止伴6症狀需求醫 若症狀超過10天仍未改善、好轉後再次惡化，或伴隨以下症狀，就應及時求醫檢查： 高燒

明顯臉痛

濃稠惡臭鼻涕

反覆流鼻血

耳痛

聽力下降 黃醫生提醒，鹽水噴鼻或鼻腔沖洗可協助緩解；血管收縮型通鼻噴劑不可長期自行使用，否則可能產生反彈性鼻塞。若鼻塞、流鼻涕持續多日未改善，建議尋求耳鼻喉科醫生診治，找出根本原因，避免過度依賴大力擤鼻涕。