脫髮｜綁馬尾太緊會綁到變禿頭？醫生揭4大綁頭髮壞習慣拉高髮際線

俐落髮型的背後可能正對頭皮健康造成慢性器質性損傷？有皮膚科醫生指出，頭髮綁得太緊，拉扯力量過大，極可能引發可怕的「牽引性脫髮」，嚴重時甚至會讓毛囊永久受損，導致頭髮再也無法重新長出。他指出， 4大常見的綁頭髮壞習慣。這些行為不但會拉高髮際線，更可能會增加脫髮風險。

脫髮｜綁馬尾太緊會綁到變禿頭？

皮膚科柯博桓醫生在其facebook專頁上分享指，許多長髮人士為方便、清爽，習慣全天把頭髮緊緊向後綁成馬尾、丸子頭。但可能其後會發現額頭兩側、髮際線位置好像愈來愈稀疏，撥開瀏海甚至隱約看到頭皮。

但這未必是想太多，而是綁得過緊所致。長期把頭髮往同一方向用力拉扯，會造成「牽引性落髮」。毛囊持續受拉扯，根部承受過大張力，久而久之便會鬆動、萎縮，長出的頭髮愈來愈細，最終甚至無法長出。但只要及早發現、改掉習慣，大多可以復原。以下4個綁髮習慣，正悄悄傷害你的髮際線。