脫髮｜綁馬尾太緊會綁到變禿頭？醫生揭4大綁頭髮壞習慣拉高髮際線

俐落髮型的背後可能正對頭皮健康造成慢性器質性損傷？有皮膚科醫生指出，頭髮綁得太緊，拉扯力量過大，極可能引發可怕的「牽引性脫髮」，嚴重時甚至會讓毛囊永久受損，導致頭髮再也無法重新長出。他指出， 4大常見的綁頭髮壞習慣。這些行為不但會拉高髮際線，更可能會增加脫髮風險。
脫髮｜綁馬尾太緊會綁到變禿頭？
皮膚科柯博桓醫生在其facebook專頁上分享指，許多長髮人士為方便、清爽，習慣全天把頭髮緊緊向後綁成馬尾、丸子頭。但可能其後會發現額頭兩側、髮際線位置好像愈來愈稀疏，撥開瀏海甚至隱約看到頭皮。
但這未必是想太多，而是綁得過緊所致。長期把頭髮往同一方向用力拉扯，會造成「牽引性落髮」。毛囊持續受拉扯，根部承受過大張力，久而久之便會鬆動、萎縮，長出的頭髮愈來愈細，最終甚至無法長出。但只要及早發現、改掉習慣，大多可以復原。以下4個綁髮習慣，正悄悄傷害你的髮際線。
1. 綁到頭皮發疼：張力早已超標
綁完後若感到頭皮緊繃、太陽穴附近疼痛，代表拉力已經過大。這種疼痛正是毛囊發出的抗議；長期忽略，額角與髮際線最容易首先出現稀疏。綁到會痛，便是該放鬆的訊號。
2. 每天綁同一位置：固定受力最傷
每天都綁在完全相同的高度與方向，等於讓同一圈毛囊天天承受相同拉力，毫無喘息機會。受力集中之處會最快變薄。建議經常變換綁髮位置與鬆緊，把壓力分散。
3. 濕髮用力綁：髮絲最脆弱
頭髮濕潤時結構最不穩定，強度大幅下降。此時用力拉扯或緊綁，容易造成斷裂及額外張力傷害。盡量等頭髮乾了再整理，讓髮絲在較強韌的狀態下受力。
4. 綁髮再加夾、燙、染：傷害疊加
若本來已天天緊綁，又同時有染燙、用力梳拉、佩戴過緊髮飾等習慣，這些傷害會一起累積在同一區頭皮。多重刺激之下，髮際線後退的速度可能比想像更快。
柯醫生指出，牽引性落髮的關鍵不在「綁不綁」，而在「綁多緊、綁多久」。平日把馬尾綁鬆一點、轉換位置、讓頭皮多透氣，已可避開大部分困擾。但若髮際線已明顯後退，或稀疏處遲遲未改善，便不是放鬆綁髮所能解決，建議盡早讓專業評估毛囊狀況，把握仍可挽回的時機。