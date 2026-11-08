糖尿病｜控糖一定要戒食水果？戒吃恐致營養不良 營養師推薦1種水果排便控糖

控糖與水果並非二選一！有營養師指出，很多糖尿病患者一看到水果就如臨大敵，深怕裡面的果糖會讓血糖大飆高。但其實盲目把水果完全戒掉，非但不是正確的控糖方法，反而可能讓身體陷入營養匱乏的危機。營養師推介吃1 種同時具備排便與控糖效果的水果，讓糖尿病患者能安全補充日常必需的營養素。

糖尿病｜推薦1種水果排便控糖 營養師建議，選擇「營養密度高」的水果，例如奇異果。奇異果之所以被公認為營養密度高的水果，在於其熱量偏低，卻含多種且含量豐富的營養素。根據美國研究及常用營養密度計算公式，金奇異果與綠色奇異果的營養密度得分，在蘋果、橙、香蕉、提子等日常常見水果中位居前列。以下3項關鍵營養指標，更能說明其優勢： 1. 維他命C含量突出 金奇異果每100克約含130至160毫克維他命C，吃一顆已可輕鬆達到成人每日建議攝取量（100毫克），不僅超越柑橘類，更是蘋果的數十倍。

2. 雙重膳食纖維與奇異果酵素 綠奇異果富含水溶性與非水溶性膳食纖維，配合特有的奇異果酵素，有助促進腸胃蠕動、幫助蛋白質消化分解，對腸道健康與排便順暢大有裨益。 3. 低升糖指數與低熱量 一顆中等大小奇異果熱量僅約50至60千卡，且屬低升糖指數水果(綠奇異果約39，黃金奇異果約48)。相較於芒果、菠蘿、西瓜等中至高升糖指數水果，奇異果對需要控制血糖或管理體重的人而言，負擔較小，卻能一次補充多種營養素。 營養師指出，需要控糖或體重管理的人士，水果可從早餐開始食用。富含酵素的奇異果適合放在餐後進食，既有助消化，亦有助穩定餐後血糖。國外研究亦顯示，餐前半小時進食奇異果，或有助延緩餐後血糖上升。控糖與水果並非互相排斥。關鍵在於選擇營養密度高、升糖指數較低的水果，並配合適當的食用時機與份量。奇異果在這兩方面均具優勢，可作為控糖人士在日常飲食中兼顧營養與血糖的可行選擇。