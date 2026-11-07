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健康
出版：2026-Nov-07 13:30
更新：2026-Nov-07 13:30

美連鎖超市公布2027食品趨勢預測 料明年大眾更注重食品產地及皮膚健康 日式洋食或成大趨勢！

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美連鎖超市公布2027食品趨勢預測 料明年大眾更注重食品產地及皮膚健康 日式洋食或成大趨勢！

美連鎖超市公布2027食品趨勢預測 料明年大眾更注重食品產地及皮膚健康 日式洋食或成大趨勢！

踏入2026年尾聲，美國連鎖超級市場Wholefood Market最近公布一項2027年將流行的食品趨勢預測，料未來將更注重單一產地及風土條件的食品將會增多，另因大眾愈來愈重視皮膚健康，預計含骨膠原和奧米加3的食物將成為流行趨勢。

今年預測反映大眾飲食方式正轉變

食品文化大使兼趨勢委員會成員Cathy Strange表示，今年的預測已反映人們飲食方式的真正轉變，包括更著重食物來源、更願意嘗試苦味及未知的味道，及開始回歸簡單及原始的食物。

長者健康飲食金字塔，穀物類（衛生署） 長者健康飲食金字塔，蔬菜類和水果類（衛生署） 長者健康飲食金字塔，肉、魚、蛋及代替品（衛生署） 長者健康飲食金字塔，奶類及化替品及水分（衛生署） 長者健康飲食金字塔，油、鹽、糖類應吃最少（衛生署） 長者健康飲食金字塔，如對以上飲食有建議有疑問，請諮詢醫護人員的意見（衛生署）

2027流行食品趨勢預測：1. 風土條件(Terroir)

現代人愈來愈傾向了解食物本身的產地，而風土即代表了是土壤、氣候和地理環境，共同造就了食物的風味和特性。大家會更著重單一產地食品，及受保護原產地名稱(PDO)產品。

2027流行食品趨勢預測：2. 美容營養學(Beautrition)

美容營養學(Beautrition)是由(美容)Beauty及營養(Nutrition)所組成的複合創新詞，趨勢委員會預計，明年富含骨膠原的大骨湯、海藻軟糖和富含omega-3脂肪酸的食物將會大受歡迎，以營合大眾希望透過飲食提升皮膚健康的目標。

2027流行食品趨勢預測：3. 洋食效應

近年日式料理愈來愈流行，其中日式洋食將歐美菜式改良以適應日本人的口味，創造了拿坡里意粉及蛋包飯等菜式，亦推斷將會是明年風靡一時的菜式。

2027流行食品趨勢預測：4. 創新菜式

Fushion菜過去一直備受追捧，趨勢委員會認為，將兩種原本並不相配的菜餚結合起來，總能帶來一種既懷舊又令人興奮的感覺。Fushion菜將是未來一年的一大趨勢。

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