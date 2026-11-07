美連鎖超市公布2027食品趨勢預測 料明年大眾更注重食品產地及皮膚健康 日式洋食或成大趨勢！

踏入2026年尾聲，美國連鎖超級市場Wholefood Market最近公布一項2027年將流行的食品趨勢預測，料未來將更注重單一產地及風土條件的食品將會增多，另因大眾愈來愈重視皮膚健康，預計含骨膠原和奧米加3的食物將成為流行趨勢。

食品文化大使兼趨勢委員會成員Cathy Strange表示，今年的預測已反映人們飲食方式的真正轉變，包括更著重食物來源、更願意嘗試苦味及未知的味道，及開始回歸簡單及原始的食物。

2027 流行食品趨勢預測： 1. 風土條件 (Terroir)

現代人愈來愈傾向了解食物本身的產地，而風土即代表了是土壤、氣候和地理環境，共同造就了食物的風味和特性。大家會更著重單一產地食品，及受保護原產地名稱(PDO)產品。

2027 流行食品趨勢預測： 2. 美容營養學 (Beautrition)

美容營養學(Beautrition)是由(美容)Beauty及營養(Nutrition)所組成的複合創新詞，趨勢委員會預計，明年富含骨膠原的大骨湯、海藻軟糖和富含omega-3脂肪酸的食物將會大受歡迎，以營合大眾希望透過飲食提升皮膚健康的目標。