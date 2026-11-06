東張西望｜早期鼻咽癌男子誤信自體免疫細胞治療法赴日治療 惡化至末期更花光250萬 鄭丹瑞也曾介紹

無綫節目《東張西望》周二報道，指鼻咽癌初期患者張先生因害怕傳統治療的副作用而誤信自體免疫細胞治療法，前往日本治療，怎料最終卻病情卻惡化至末期(4A期)，更壓迫視覺神經，隨時有永久失明危險。臨床腫瘤科專家李宇聰醫生接受訪問時直斥此療法是完全荒謬、醫學上徹底錯誤，而有關療法亦曾被本港YouTube頻道「健康旦」及「JOY TV」報道，惟影片現時均已下架。

東張西望鼻咽癌｜憂副作用拒絕西醫正規治療 張生在節目上表示，在2022年8月確診鼻咽癌初期，雖早期鼻咽癌的5年存活率相對高，但他因擔心放化療所帶來的副作用而拒絕接受西醫正規治療，只靠中藥調理及控制病情。 東張西望鼻咽癌｜網上發現自體免疫細胞治療法 惜至2024年中藥治療未見起色，癌細胞進一步擴散至頸部淋巴位置，他亦因此在網上搜尋時發現一間醫療中介公司推廣的「自體免疫細胞治療法」。 中介負責人當時聲稱，療法是透過抽取患者自身的血液，在頂尖實驗室進行體外培養與基因改造，再將強化後的免疫細胞注回體內追殺癌細胞，強調「不用電療、不用化療」，聲稱每針索價16萬港元，只需注射3至5針便可迅速見效，整套療程花費「保證唔使一百萬」。又指該項革命性技術尚未正式引入香港，游說張先生必須親赴日本的診所接受注射，心急求醫的張先生遂在對方安排下赴日求醫。

東張西望鼻咽癌｜治療無效惡化至晚期 張生指，打第5針後日本醫生表示病情已受控，但需持續加針，於是張生決定繼續治療，但病情未見起色，視力更開始出現重影及急劇衰退。回港檢查才知他的鼻咽癌已由初期發展至第四期A(即末期)，不但侵蝕骨骼，更已嚴重壓迫到視覺神經，隨時有永久失明的危險。 當時香港醫生極為震驚，指無法接受日本診所這種荒唐且延誤病情的所謂「治療手法」，並即時處方口服化療藥進行緊急壓制。 惟張生將診斷向中介公司反映時，對方表示「嗰隻化療藥可能對你無效，根本不需要食」，力勸他停藥並重返日本繼續注射免疫針。出於對日本醫療體系的盲目信任，張先生再次選擇聽從中介指示，放棄正規化療藥、重返日本繼續挨針。

東張西望鼻咽癌｜共花250萬 注射共15針自體免疫細胞治療法後，張生不但花光250萬港元的積蓄，病情更急劇轉差，因淋巴腫瘤急劇增大壓迫咽喉，導致他完全無法吞嚥正常固體食物，體內更頻繁出現嚴重出升，淋巴位置更常有撕裂及劇痛。 張生當時向中介求助，但對方反而向他推介「能量枕頭」、飲用「梳打水」以及塗抹「蓖麻油」等全無醫學根據的另類偽科學產品。最終張生因在港再接受MRI檢查，證實腫瘤完全沒有縮小跡象，才如夢初醒停止治療。

東張西望鼻咽癌｜健康旦曾介紹 目前在網上仍可搜尋有關免疫細胞治療的資料，並聲稱副作用極低，是現今科技中，極有可能全面清除頑固異細胞的先進療法。本港YouTube頻道「健康旦」及「JOY TV」也曾推出有關介紹影片，目前已全數下架。