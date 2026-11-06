精子DNA碎片率高 或致重複流產

婚前檢查和懷孕前檢查，一般包括男性精液化驗。可是，即使化驗結果一切正常，精子數量足夠、形態正常、活動能力好，也未必代表生育能力沒有問題。如果精子所攜帶的DNA出現斷裂或受損比例高，亦可引致不孕，甚至流產。 生殖醫學科專科醫生翁淑菲表示，「精子與卵子各自帶有一半胎兒所需要的遺傳物質，而精子和卵子都要健康，才可以形成健康的胚胎。而原來有些情況是，精子所攜帶的DNA會斷裂或受損，便有可能影響成功懷孕的機會。」 30%或以上屬嚴重

「精子DNA碎片率(DFI)」指精子內部DNA出現斷裂或受損的比例，以百分比表示，而DFI未能透過精液化驗檢測得到，需要於實驗室進行另一個測試。然而目前醫學界並未對精子DNA碎片率的「正常」定義劃下清晰界線，翁淑菲續指，「普遍認為如DFI少於15%，屬於正常或較佳，不孕風險低；20至30%屬於灰色地帶；如高於30%，即出現DNA斷裂的情況較嚴重，擔心較高風險出現不孕問題。」值得注意的是，即使常規精液化驗結果正常，DFI也有可能偏高，兩個數據關連不大，應獨立看待。

重複流產宜檢查 研究發現，無論是自然受孕或試管嬰兒，重複流產者如找不到其他明確原因，丈夫的精子DNA碎片率往往較高。「至於可能降低自然懷孕機率、試管嬰兒成功率、受精率，或者導致胚胎質素欠佳等，則不同研究有不同的結論，所以仍有爭議性，未來幾年或有更多研究可解答這些問題。」而影響男士DFI的原因包括以下幾項。 年齡：年長男性風險較高。 吸煙：明確的負面因素，戒煙可顯著改善數值。 飲食習慣：高糖、高脂、高熱量飲食可能有負面影響；肥胖亦是風險因子。

高溫環境：精子不耐高溫，如有精索靜脈曲張，令陰囊溫度升高，或增加碎片率。 環境污染物：未有非常確實證據，但微塑膠、塑膠製品釋放物等或有影響。 首要戒煙改善飲食 翁淑菲坦言，DFI於醫學界仍屬爭議性的議題，並未有清晰指引表明應該如何應用DFI檢測，以及何時要做檢測，「因此不會建議所有準備生育的夫婦去做此檢查；若出現重複流產而沒有明確原因，則可以考慮。」如檢測結果數值較高，也不是完全沒希望，可嘗試改善飲食、多吃蔬果等抗氧化物、戒煙、適量運動，避免桑拿、溫泉等高溫環境，如有精索靜脈曲張可考慮手術治療。

回復較正常水平 曾經有一對三十多歲的夫婦，雖然可以自然懷孕，但經歷過幾次流產，未能成功誕下寶寶。女士做過不少檢查，包括染色體、免疫系統、甲狀腺、子宮等都沒有問題；男士精液分析只有形態稍差，而精子DNA碎片率屬於高的一群。於是醫生第一時間著他戒煙，改善生活習慣。數月後再檢查一次，發現碎片率回復到較正常水平，之後也順利懷孕產子。翁淑菲提醒，「就結果看來未必一定與DFI有關係，但戒煙對於太太和胎兒一定有好處；『有仔趁嫩生』也很重要。」