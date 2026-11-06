醫sick醫識｜肺癌非吸煙者專利 七成患者從未吸煙

肺癌是本港頭號癌症殺手，不少人仍將它與吸煙畫上等號。腫瘤科專科醫生謝慧珊指出，「臨床所見，接近七至八成肺癌患者其實沒有吸煙習慣。吸煙固然是主要風險因素，但二手煙、三手煙、廚房油煙、環境污染及家族遺傳等，同樣會增加患癌風險。由於早期肺癌大多沒有症狀，高危人士應定期進行低劑量電腦掃描檢查，以便及早發現病灶。」 非吸煙患者 多為非小細胞肺癌 謝慧珊表示，肺癌已是香港頭號殺手，大部分患者都沒有吸煙習慣。「接近七至八成患者都沒有吸煙，且往往是在沒有症狀情況下發現的。」她解釋，吸煙直接引起的肺癌多屬小細胞肺癌類別；非吸煙者的肺癌則多為非小細胞肺癌，兩者在病理類型及治療方法上有很大差異。「吸煙直接引起的肺癌與非吸煙者所患的肺癌，細胞特性不同，因此治療方案也有所不同。」

視力模糊亦屬警號 謝慧珊強調，現時大部分肺癌患者在沒有症狀的情況下被發現。以往咳血或哮喘等典型症狀，在現今臨床已不常見。「曾遇到一位病人因視力模糊求醫，最後由眼科醫生發現肺癌已轉移到眼底。」因此，她呼籲不要忽視任何不尋常的身體變化。 油煙污染遺傳俱為風險 除了吸煙，謝慧珊列出多個增加肺癌風險的因素，包括廚房烹飪產生的油煙、地盤或工業區的環境污染、二手煙及三手煙，以及少數家族遺傳。她指出，「有些不吸煙的女患者因丈夫吸煙，衣物沾滿煙味，雖然難以直接建立因果關係，但煙草中的致癌物質確實存在，故不鼓勵吸煙。」

高危人士應定期檢查 許多病例是透過體檢發現，例如因咳嗽照X光時發現陰影，或進行低劑量電腦掃描時發現細微病灶。對於經常接觸廚房油煙或地盤工作的人士，謝慧珊建議進行低劑量電腦掃描以準確檢測肺部狀況。「傳統X光雖然即時見效果，但精準度非常低；低劑量電腦掃描輻射量不高，卻能發現細微痕跡，有助及早發現早期癌症。」 免疫治療提升存活率 針對非小細胞肺癌，近年引入的免疫治療為患者帶來新希望。謝慧珊解釋，免疫治療透過血管注射藥物，幫助身體的免疫系統辨認並攻擊惡性細胞。「以前僅靠化療、電療或手術控制擴散性肺癌時，存活率可能只有3至6個月，但現在有了免疫治療，可同時延長壽命並更好地控制病情。」在早期肺癌中，免疫治療更可減低日後復發的風險。

基因突變者不適合 謝慧珊強調，免疫治療並非人人適用。若肺癌帶有EGFR、ALK、ROS1等驅動性基因突變，應優先使用標靶藥物，不適合首選免疫治療。此外，本身患有紅斑狼瘡或其他免疫系統疾病的病人，亦可能不適合使用。她提醒，「免疫治療雖有效，但也有副作用，須因應病人的身體狀況、年齡及病情權衡利弊。」