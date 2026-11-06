大壓力就肚痛？或患腸易激

每次考試或會議前都會突然腹痛、腹瀉？可能並不是普通腸胃不適，而是都市人常見的功能性腸病腸易激綜合症(IBS)，此病與情緒及壓力息息相關，雖不會引起大問題，卻嚴重影響患者的心理及生活質素。 腸道結構無明顯病變 腸易激綜合症的症狀包括反覆腹痛、腹脹、腹瀉或便秘，並伴隨排便習慣和糞便形狀改變。患者接受檢查時，腸道結構並無明顯病變，但腸胃功能卻出現紊亂。香港專科腸胃肝臟科專科醫生施婉珍指，患者多在進食後出現嚴重腹痛、腹部脹氣或飽滯感，也會出現水狀、不成形的大便或便秘，部分人更會出現腹瀉與便秘交替的情況。

患者的糞便形態亦會不時改變，如較稀或過硬，也可能出現排便後仍有殘留大便未清的感覺。 未了解確切成因 目前醫學界尚未了解腸易激的確切成因，但多個研究均指或與多種因素相關，首先是腸道動力異常，部分患者腸道蠕動速度比正常人更快或更慢，導致食物消化和排泄異常；其次是腸道敏感性增加，患者腸道對刺激的反應更強烈，微小刺激就可能引發腹痛、腹瀉。腸道菌群失調亦是重要因素，有害菌過多或有益菌不足，影響腸道正常代謝和免疫功能。

壓力及情緒也是關鍵誘因，施婉珍解釋，大腦與腸道透過「腦腸軸」雙向溝通，當人處於焦慮或壓力狀態時，下腦丘-垂體-腎上腺軸被激活，釋放皮質醇等壓力激素，干擾腸道蠕動節律，並降低腸道免疫力，從而觸發或加重症狀。 另外，研究顯示如有直系親屬患腸易激，其患病風險較一般人高。高FODMAP飲食、作息不規律缺乏運動等也可能誘發或加重症狀。

症狀至少出現半年 腸易激屬慢性疾病，一般會持續或反覆出現至少6個月，檢查時無明確的結構性損傷或感染跡象，不會導致腸道出現潰瘍、出血或體重驟降等。 醫生在診斷前會先排除其他可能引起類似症狀的器質性疾病，並會詢問病史、症狀特點，其後安排患者抽血、糞便及胃腸鏡檢查等，再按羅馬診斷標準，即過去3個月內，每月至少有3天出現反覆腹痛，並伴有排便次數、形態改變等症狀，即為腸易激。 分4大類治療 施婉珍稱，腸易激可根據排便習慣分為4大類，並因應不同類別治療：

1) 肚瀉型：大部分時間的大便都呈糊狀，甚至水狀，卻絕少有大便過硬的情況。醫生可能處方止瀉藥(如洛哌丁胺)，減慢腸道蠕動。 2) 便秘型：大部分時間的大便過硬或太乾，卻絕少有大便稀爛的情況。治療通常從增加膳食纖維及滲透性瀉藥開始，增加腸道液體分泌，促進排便。 3) 混合型：有時大便稀爛，亦有時會大便過硬，兩者可能交替出現。治療上較為棘手，需要針對當下的主要症狀靈活調整。 4) 無法分類型：大便大致正常，甚少出現大便過硬或稀爛的情況。

不少腸易激患者也有腸道菌群失衡問題，因此適當補充益生菌理論上可以重塑微生態，稍為改善症狀，惟施婉珍提醒，益生菌只適宜作為輔助調節，不應取代正規藥物和心理治療，服食前也應先諮詢醫生或營養師的意見。