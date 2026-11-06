碳水化合物是萬惡？研究：吃對澱粉降膽固醇更護心

全穀類減心血管風險

根據一項在《European Heart Journal》發表的大型統合分析，共整理87項隨機對照試驗、涵蓋近6,500人的數據，探討全穀類攝取量與心血管代謝健康的關係。結果發現，每天增加48克的全穀類攝取，可帶來多項健康改變，如壞膽固醇可降低約2.7mg/dL，總膽固醇則降低約3.9mg/dL，收縮壓可降約0.8mmHg，體重亦平均減低約0.2公斤，腰圍、三酸甘油脂、空腹血糖、胰島素抗阻及部分發炎指標也有改善。

專家解釋，結果反映全穀類可同時改善多項心血管危險因素，持之以恆累積下來，有機會對健康產生正面影響。