喝水｜喝水後頻頻如廁＝腎有事？ 醫生拆解「多尿」與「頻尿」之別 3大警號應正視

多喝水雖健康，但喝得多後卻常常需要上廁所，是否代表無用？有醫生指出，有些患者會發現自己喝水後不久就要如廁，感覺身體好像留不住水份，並擔心是否腎臟出現問題。醫生拆解「多尿」與「頻尿」兩者的分別，並指出有3大警號才是應該正視。

因此，喝水後較快想如廁，有時反而反映腎臟正在正常調節水分。此外，若膀胱本身已有若干尿液，飲水後很快如廁，排出的亦不完全是「剛剛那杯水」。身體並非一條水管，喝進去不會直接從下面流出。

頻尿：有些人並非尿量多，而是次數頻密、每次僅得少量。此時應考慮膀胱過動症、泌尿道感染、前列腺問題，甚至焦慮引起的頻尿。

多尿：一般成人若一日尿量持續超過約3公升，便應查找原因。例如糖尿病血糖過高時，葡萄糖會把水分一併帶入尿液，患者常出現「一直渴、一直喝、一直尿」。此外，某些利尿劑、咖啡因、酒精，甚至罕見的尿崩症，亦可令尿量明顯增加。

劉醫生指出，真正需要留意的，是持續的異常，而非偶爾一次。他解釋分清「多尿」與「頻尿」的分別是：

他建議飲水時，要注意分散、慢飲、留意電解質。不建議為達到某個數字而一口氣灌下一大瓶水，應該把水分分散在一天中慢慢飲用，通常較為舒適。運動、大量流汗或天氣炎熱時，除水分外亦要留意電解質補充，但一般日常生活並不需要人人飲用運動飲料或大量補鹽。另外，尿液呈淡黃色也可作為簡單的水分參考。若有心臟衰竭、腎臟疾病或醫生要求限制水分，則不能套用一般人的飲水方式。

所以，一直如廁所與一天真的尿很多，屬於兩種不同情況，處理方向亦各異。從功能醫學角度，會進一步檢視以下線索，往往比單一句「身體留不住水」更能找出原因：

喝水｜3大警號應正視

喝水後想尿，不代表水白喝了。水已參與血液循環、體溫調節與細胞代謝，腎臟只是把身體當下不需要的部分排出。真正需要注意的是：

異常口渴 大量飲水 大量排尿或夜間頻尿突然明顯增加

若情況持續，不應只是拼命補水。因為身體想傳達的，可能不是「水留不住」，而是「該找找為甚或一直需要排水了」。