飲食多元或增腸道菌群多樣性 研究：一周吃30種不同植物更佳 英記者成功挑戰終達一周51種

一直都有飲食多元以攝取充足營養的講法，最近英國廣播公司(BBC)資深健康記者Melissa Hogenboom就接受每周30種植物的挑戰，這個做法其實源自於2018年一項研究，指出每周攝取超過30種植物的人，腸道菌群多樣性普遍較高。

腸道菌多樣性較佳 有關研究由American Gut Project進行，並於2018在《mSystems》上發表，當時研究團隊分析了逾一萬名參與者的樣本及飲食資料，結果發現，每周攝取超過30種植物的人，其腸道菌多樣性普遍高於每周攝取少於10種的人。 不過由於此研究只證實飲食多樣性與腸道菌群之間有關聯，無法直接證明只要食用30種植物就能改善健康或預防疾病。研究作者Rob Knight也提醒，30種非絕對的健康標準，建議飲食單一者可由20種、25種起逐步增加，重點是令飲食更多元。

在熟悉菜式中增加食材 說到植物，不少人可能只想起蔬果，但其實植物性食物的種類有很多，包括五穀類食物、豆類、堅果、種子，及香草與辛香料等，Melissa Hogenboom指，自己沒有在挑戰期間每日設計新菜式，反而在熟悉的料理增加食材。 如在隔夜燕麥中加入奇亞籽、乳酪及不同水果；在藜麥沙律中加入綠扁豆；或在咖哩中加入番薯、燈籠椒及四季豆等，從而令飲食變得多元。 最終Melissa Hogenboom成功在一周內進食51種不同的植物性食物，也發現只須先想好幾個菜式，再在菜式中加入不同食材就可達到變化，亦可減少浪費食物。因此如想增加飲食多元的人，不妨由日常飲食增加食材開始做起！