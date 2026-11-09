早餐食麵包或致血糖快速上升 營養師揭只要同時飲一飲品降血糖反應23%

不少人都愛食麵包當成早餐，但由於多數麵包屬精緻澱粉，是高GI(升糖指數)食物，可能會導致血糖快速上升，但原來只要在早餐時配撘一杯豆漿，就可達到血糖控制的效果！

他指食麵包可以，但就建議提醒飲食中的蛋白質及減少精緻糖，因此可在早餐飲牛奶或是豆漿。

豆漿有更佳的血糖清除效果

他引用2018年一項發表在Nutrients的研究，參加者需在吃精緻澱粉的同時喝豆漿(含米糠的豆漿或無糖豆漿)，然後測量血糖及胰島素變化。

結果發現，喝豆漿的組別因為有較佳的早期胰島素(early-phase insulin)分泌，而有較好的血糖清除效果，兩組分別減少血糖反應17%(米糠豆漿)及23%(無糖豆漿)。

作者解釋，黃豆蛋白有刺激胰島素分泌的功能，尤其透過刺激腸道分泌一種叫GLP-1的胜肽，而促進早期胰島素分泌。

科提斯解釋，早期胰島素分泌不足與第二型糖尿病有關，且同樣劑量下，早期胰島素比延遲(delayed)胰島素更能清除血糖。所以豆漿跟精緻澱粉一起吃，是一個簡單控制血糖的方式。