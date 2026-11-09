濕疹礙社交 藥膏無效應考慮系統性治療

濕疹是香港非常普遍的皮膚病，其中最常見的是異位性皮膚炎，大部分患者於幼年發病，並主要由基因遺傳引起。皮膚科專科醫生鍾文浩指，濕疹可嚴重影響患者的生活及社交，如外用治療效果未理想，可考慮接受系統性治療，減輕病情。 異位性皮膚炎最常見 除了異位性皮膚炎，其他濕疹類型包括鬱血性皮膚炎及乾燥性濕疹等。異位性皮膚炎在當中最常見，兒童發病時多見於臉部；成人則出現在關節摺位，也有紅疹多為對稱狀、邊界不明確、脫皮及滲水等特徵。鍾文浩指，醫生一般會以外觀辨別濕疹及其他皮膚病，如風癩不會脫皮，多於20小時內消失；銀屑病邊界非常明顯，紅疹比濕疹厚；皮膚癬只有邊界發紅呈環狀等，加上濕疹患者多有其他敏感共病包括鼻敏感、哮喘、食物敏感等，都有助醫生辨認。

4問題構惡性循環 異位性皮炎多因遺傳引起，除濕疹家族史，父母患敏感病亦可能是成因之一。鍾文浩稱，濕疹主要引起4大問題：首先是患者的基因中缺少一種可補濕的蛋白，導致皮膚屏障受損，令致敏原、刺激物更易引發皮膚發炎；其次為二型炎症失調，即免疫反應過度驅動而引起的炎症反應，會加重皮膚屏障受損程度；第三是細菌失衡，炎症導致皮膚抗菌力減低，細菌過度孳長就會誘發炎症，其中濕疹患者皮膚上的金黃葡萄球菌量較異常；最後是痕癢，因炎症會引起肌膚痕癢，當患者過度搔癢時，會加劇皮膚屏障受損，形成惡性循環。

誰適合系統性治療？ 濕疹可簡單分為輕度、中度及嚴重，醫生會考慮皮膚受影響範圍、發炎、皮膚厚度、紅腫及抓癢程度，另外也會因應生活質素而定。鍾文浩表示，目前系統性治療包括傳統口服免疫抑制劑、紫外光燈治療、較新式的生物製劑及口服JAK免疫抑制劑，如症狀輕微未影響日常生活，一般建議以外用藥膏為主，輕度濕疹多用外用治療，而中度至嚴重患者，及日常生活嚴重受影響者，則建議接受系統性治療。 傳統口服免疫抑制劑副作用較多，或影響肝腎功能要定期抽血，藥物也不可長期服用；而新型口服JAK免疫抑制劑起效快速，約一至兩日就可減少紅腫、痕癢等症狀，改善睡眠質素及日常生活。鍾文浩解釋，與一般抗組織胺藥物(抗敏藥)不同，濕疹有不同的發炎因子，單純針對組織胺並不可完全止痕，但JAK則可阻斷組織胺以外的發炎因子，減少刺激皮膚從而止痕。

JAK起效快速止痕 鍾文浩建議，如患者使用外用藥膏包括非類固醇藥膏後，仍不足以控制病情，就應考慮系統性治療，但有幾點應注意：第一要考慮安全性，創新藥物安全性較佳；第二為起效時間，如病情屬非常嚴重，導致睡眠轉差、無法照常生活等，可考慮起效快速的藥物；第三是會否害怕打針，而選擇針劑類或口服藥物；第四則為皮疹位置，如頭頸、頭皮、手腳等頑固位置，JAK免疫抑制劑的成效或較佳。 除了藥物治療外，患者平日也要做好保濕，盡量選擇無香無味及低致敏的護膚膏，頻密護膚以保護受損的皮膚屏障。