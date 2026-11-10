感冒｜感冒時望邊個都唔順眼？或因感冒藥1成份所致！醫生揭4大原因感冒時更動怒

感冒的時候容易變得心情浮躁？有醫生指出，有些患者在感冒時情緒就會變得激動，容易發怒和生氣，對於任何人的行動和反應都會感到厭煩。這種「感冒式暴躁」除了身體不適外，極有可能是由感冒藥中的「1種常見成分」所引起的藥物副作用，醫生拆解4大大腦生理機制，詳細解釋感冒時更動怒的真正原因，助大眾避免吃藥吃到脾氣暴躁