感冒｜感冒時望邊個都唔順眼？或因感冒藥1成份所致！醫生揭4大原因感冒時更動怒

感冒的時候容易變得心情浮躁？有醫生指出，有些患者在感冒時情緒就會變得激動，容易發怒和生氣，對於任何人的行動和反應都會感到厭煩。這種「感冒式暴躁」除了身體不適外，極有可能是由感冒藥中的「1種常見成分」所引起的藥物副作用，醫生拆解4大大腦生理機制，詳細解釋感冒時更動怒的真正原因，助大眾避免吃藥吃到脾氣暴躁
感冒｜4大原因感冒時更動怒 或因感冒藥1成份所致！
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，感冒時，明明只是流鼻水、喉嚨痛，卻可能因為伴侶翻個身、同事敲鍵盤，甚至手機通知聲而瞬間煩躁。門診中不時有病人表示自己平日很有耐性，但感冒時連家人說話大聲一點，都覺得很煩。而這種煩躁未必是心理作用，也不代表人格突然改變。神經免疫學與臨床醫學證實，這種情況不是情緒管理失敗，而是免疫系統將大腦強制切換成「戰時避難模式」。黃醫生指出，有4大機制解釋為何感冒時更易動怒：
1. 生病行為
病毒入侵後，免疫系統釋放細胞因子，向全身發出「感染警報」。這些訊號除引起發燒、痠痛與疲倦，亦會影響大腦，產生想安靜、沒精神、不想社交、注意力下降，甚至對聲音及小事格外敏感等表現。
2. 睡眠被切碎
鼻塞、喉嚨痛與夜間咳嗽令睡眠零碎。研究發現，睡眠不足會削弱前額葉對情緒反應的調節，使大腦對負面刺激反應更強烈。平日的小麻煩，在感冒時便可能成為最後一根稻草。
3. 疼痛與畏寒佔用注意力
疼痛、畏寒、口渴及食慾不振持續佔據注意力。大腦忙於處理身體不適，自然減少留給工作、溝通與忍耐的空間。
4.藥物作用
部分含偽麻黃鹼(pseudoephedrine)的鼻塞藥可能引起心悸、焦躁或失眠；少數兒童服用第一代抗組織胺後，可能出現反常的興奮與躁動。切勿自行重複服用不同品牌的綜合感冒藥，以免成分重疊。
感冒｜4招解決易怒情緒
較準確的說法是發炎反應、身體不適與睡眠中斷，同時削弱了大腦調節情緒的餘裕。所以，在這種情況下，有4招即時應對：
補充水分，維持正常進食。
降低聲光及工作刺激。
檢查感冒藥成分。
把睡眠視為治療的一部分。
感冒｜7大症狀應立即求醫
如果出現以下7大症狀，便不能只當普通感冒，應立即就醫：
異常躁動
意識混亂
持續高燒
劇烈頭痛
呼吸困難
抽搐
昏迷