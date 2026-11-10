血糖｜男子戒蛋糕汽水20年血糖仍高企？醫生揭1種食物所致 5類食物戒甜者易忽略

不吃甜食血糖就不會高？有醫生分享一宗案例指， 一名 62 歲男子，雖長年嚴格實踐健康管理，戒斷蛋糕及汽水逾 20 年，但其臨床血糖檢測數據卻始終高企。深入問診後才發現，元凶竟然是一款「吃起來完全沒有甜味」的日常食物，醫生特別指出有 5 大類食物是戒甜者最容易忽略的升糖盲點。

所以，甜不甜只是門口接待員的說法；真正送入體內的，是後面那條輸送帶。重點從來不是味道，而是這一餐總共有多少醣，以及它被拆開的速度有多快。部分精製澱粉的分解速度，甚至比直接吃砂糖更快。

多醣(如澱粉、膳食纖維)：由成千上萬個單醣串連而成。白飯、麵條中的澱粉雖不甜，但進入消化道後，酵素會把長鏈逐段拆解，最終送入血液的仍是葡萄糖。

研究者指出，亞洲族群白飯攝取量本較高(每日三至四份)，西方族群則約每周一至兩份。但必須說明，這是觀察性研究，看到的是關聯，不是因果。吃較多白飯者，整體飲食型態、活動量及社經條件亦可能不同。因此結論不應是「白飯有毒」，而是對以白飯為主食的族群而言，那碗飯值得被計算進來，因為它過去從未被計算。

一個不吃甜食的人，一天攝取的醣，仍可能相當於另一個天天喝手搖飲品的人。不過，知道管理看不見的東西，往往最困難。所以，第一步不是立即減量，而是把主食放進餐盤的畫面裏。很多人只是開始注意到那碗飯，血糖已開始鬆動。

高血糖｜飯全部戒掉未必最好！

最需要留意的副作用，是有人看完建議後把飯全部戒掉，改吃大量肉、蛋、蛋白粉。對腎功能正常者，短期或許影響不大；但對已有蛋白尿或eGFR下降者，這種置換具潛在危險，容易解決了血糖，卻把負擔轉移到腎臟。糖尿病患者本屬腎病變高風險族群，不少人在不知情時，腎臟已走了一段路。減醣後那個空缺用什麼補上，與「減多少醣」同樣重要。 大幅調整飲食結構前，宜先與營養師或醫生討論。

最終患者沒有戒飯，只是改變飲食次序，先吃菜與肉，把飯留到最後。而飯量自然由兩碗減至不足一碗。三個月後，在藥物未更動下，糖化血紅素(HbA1c)由7.6%降至6.9%。