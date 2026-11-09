排尿問題不是老了就沒辦法！醫揭治療選項 男女都可做1運動

半夜頻頻起床上廁所，不只打斷睡眠，也讓長者必須在睡意中反覆起身、行走，夜間如廁安全同樣值得關注。隨著年齡增長，頻尿、夜尿、尿失禁及排尿困難等問題，常被視為自然老化而默默忍受。衛生福利部臺北醫院泌尿科林威佑醫師提醒，大家應留意排尿變化，別讓如廁困擾影響睡眠、生活品質與夜間安全。

長者頻尿、夜尿不只影響睡眠 恐增加夜間如廁風險、影響社交生活

排尿是日常生活中再平常不過的生理需求，也是值得留意的健康訊號。林威佑醫生指出，隨著年齡增長，男性可能面臨前列腺肥大、膀胱過動症及泌尿道結石等問題；女性則可能出現泌尿道感染、尿失禁及血尿等情形。部分長者因夜尿頻繁而影響睡眠，若夜間起身時又遇上光線不足、行動不穩或地面障礙，更應注意如廁環境安全。

此外，有些長者因擔心外出時找不到廁所，或害怕發生漏尿情形，逐漸減少社交活動，讓原本的生理困擾進一步影響日常生活。