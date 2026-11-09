密集恐懼症是病嗎？孔洞密密麻麻為何令人感不適？專家揭2可能原因

滑手機突然看到蓮蓬表面密密麻麻的孔洞、蜂巢排列整齊的六角形、海綿上的小洞，有些人可能會感到噁心、皮膚發毛，迅速把照片或影片滑掉。這種對密集排列的小孔或圓形圖案產生強烈不適的反應，被稱為「密集恐懼症」(Trypophobia)。澳洲悉尼科技大學心理學研究員Simone Hain心理師指出，近年TikTok等社群平台的傳播讓「密集恐懼症」被更多人認識，但對有些人而言，密集恐懼症確實可能帶來心理困擾，還會影響日常生活。

甚麼是密集恐懼症？以2種情緒為主、與其他恐懼症有差異 密集恐懼症可能相當常見，Hain心理師日前透過外媒The Conversation指出，先前香港大學一項研究就顯示，在2千多名受試者中有近六分之一人有密集恐懼症相關表現。儘管名稱帶有「恐懼症」，但與其他恐懼症不同，有密集恐懼症的人主要感受到的是噁心與厭惡。 常見會觸發密集恐懼症的物品包括蓮蓬、蜂巢、海綿、氣泡、士多啤梨等。對大多數有密集恐懼症的人來說，這些圖形會讓人感到短暫的不舒服、噁心或起雞皮疙瘩，也有人同時出現恐懼與焦慮情緒；但少數人可能反應較強烈，使得他們會刻意避開特定物品或情境。Hain心理師的個人研究也發現，有些人無法吃士多啤梨、不穿特定圖形的衣服，有人甚至連洗澡看到蓮蓬頭都會感到不適，對生活也帶來影響。

網路圖片經後製強化視覺效果 社群媒體讓密集恐懼症廣為人知 你是否也聽過身邊有人大喊自己有密集恐懼症？為甚麼密集恐懼症近年逐漸受到關注？Hain心理師表示，隨著媒體報導、TikTok影片及網路社群的傳播，愈來愈多人認識何謂密集恐懼症，部分網路圖片經過後製，刻意強化孔洞密集排列的視覺效果，以引發更強烈的不適感。 一項2024年的研究發現，與未曾聽說密集恐懼症的組別相比，聽說過此現象的組別對密集孔洞的反應較強烈，其中189人有近三分之二表示自己透過社群媒體得知此現象。但也並非社群媒體催生了密集恐懼症，同一研究中，約四分之一有相關反應的人過去從未聽過這個現象。由此可見，網路傳播可能提高了民眾對密集恐懼症的認知，但尚未能解釋人們為何會產生這種反應。

為甚麼密集孔洞讓人不舒服？研究提出2種可能原因 Hain心理師表示，密集恐懼症尚未被納入正式的疾病分類，其成因也有待釐清，目前主要有兩種解釋。第一種是「威脅偵測理論」，部分研究認為，密集的孔洞可能與蛇等有毒或危險的動物身上的圖案相似，推測大腦可能將這些外觀特徵解讀為潛在的危險，進而引發不適。 第二種解釋則與「對疾病的迴避」有關，且目前有愈來愈多研究提供支持證據。她說明，密集排列的孔洞可能讓人聯想到皮膚病灶、紅疹、寄生蟲或感染等，即使眼前的蓮蓬或蜂巢並無危險，大腦仍可能把這些圖形聯想成疾病，啟動與遠離疾病有關的心理防禦機制。

這兩種理論都認為，密集恐懼症的成因可能與大腦如何解讀眼前的圖案有關。從演化角度來看，這類圖案可能與會威脅人類健康或生存的事物相似，或許可解釋為何有人會對無害的事物，產生過於強烈的反應。 密集恐懼症需要治療嗎？若影響生活應評估尋求專業協助 克利夫蘭診所衛教資訊顯示，若發現密集恐懼症已影響日常生活，建議民眾可考慮是否尋求專業協助。部分個案經評估後可能採用暴露療法，在醫療人員的帶領下學習使用呼吸技巧放鬆，再嘗試接觸原本感到害怕或不舒服的畫面，同時了解如何控制自己的反應，個案視情況可逐漸擴大暴露範圍，像是進一步觸摸或握住像海綿一樣有孔洞的物體。另外亦有認知行為治療(CBT)可供評估，多用以協助個案改變對特定情境的認知和反應。臨床觀察顯示，抗焦慮藥物對有密集恐懼症的個案作用相對有限，個案可依據個別需求，與醫生討論是否需使用。