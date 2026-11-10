淘寶雙11｜小心淘寶拼多多平價衣物 藏致癌風險+刺激皮膚誘呼吸道疾病 買衫時避兩類衣物 留意4點安全購物

明天是內地雙十一購物節，相信不少人會趁機購物一番，而淘寶及拼多多等內地電商平台相信是大家的目標戰場之一。但在大手掃貨的同時，應留意衣服品質，以免誤買含致癌物料的有毒衣服。

淘寶毒衣物｜ 3種藏在衣服中的有毒物質

國家市場監督管理總局過去曾多次發現衣服內的有毒含量超標，其中要注意一種名為聯苯胺的芳香胺染料，曾在圳某品牌女裝中驗出超標。廣東產品品質監督檢驗研究院工程師杜潮解釋，芳香胺合成的染料屬致癌物質，接觸皮膚後可被吸收，並會在一定條件下分解成多種致癌芳香胺、芳香胺化合物，對人體DNA結構產生異化影響，誘發多種病變甚至腫瘤風險，如膀胱癌、輸尿管癌、腎癌等。

除了芳香胺染料外，某些不合格批次衣服中亦被驗出甲醛超標，如長期接觸會刺激呼吸道，誘發咳嗽、喉嚨乾癢，甚至噁心想吐等反應，皮膚還可能因此出現過敏甚至搔癢症狀。