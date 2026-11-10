淘寶雙11｜小心淘寶拼多多平價衣物 藏致癌風險+刺激皮膚誘呼吸道疾病 買衫時避兩類衣物 留意4點安全購物

明天是內地雙十一購物節，相信不少人會趁機購物一番，而淘寶及拼多多等內地電商平台相信是大家的目標戰場之一。但在大手掃貨的同時，應留意衣服品質，以免誤買含致癌物料的有毒衣服。
淘寶毒衣物｜3種藏在衣服中的有毒物質
國家市場監督管理總局過去曾多次發現衣服內的有毒含量超標，其中要注意一種名為聯苯胺的芳香胺染料，曾在圳某品牌女裝中驗出超標。廣東產品品質監督檢驗研究院工程師杜潮解釋，芳香胺合成的染料屬致癌物質，接觸皮膚後可被吸收，並會在一定條件下分解成多種致癌芳香胺、芳香胺化合物，對人體DNA結構產生異化影響，誘發多種病變甚至腫瘤風險，如膀胱癌、輸尿管癌、腎癌等。
除了芳香胺染料外，某些不合格批次衣服中亦被驗出甲醛超標，如長期接觸會刺激呼吸道，誘發咳嗽、喉嚨乾癢，甚至噁心想吐等反應，皮膚還可能因此出現過敏甚至搔癢症狀。
另外，某些運動服飾中被驗出全氟及多氟化合物(PFAS)超標，由於其碳氟鍵鍵能極強，性質穩定難分解，人體吸收後很難分解排出，更會長期停留在體內。如此物質毒性累積至一定含量，會直接擾亂細胞正常運轉，增加代謝、心血管、免疫、生殖系統在內多種疾病風險，嚴重還可能引起結直腸癌、肝癌、肺癌等多種癌症風險。女性體內的PFAS含量每增加一級，更可能會降低5至10%的生育能力，如孕婦中的PFAS含量愈高，或增加畸胎風險。
淘寶毒衣物｜小心兩類衣物
有毒的衣物常以超低廉價格作招徠，不少人誤中陷阱而不自知，購買以下兩種衣服時應特別注意：
1. 黑衣：黑色衣物耐髒，但也可掩蓋很多問題，因此不少瑕疵品都會造成黑色以掩人耳目。
2. 牛仔布：牛仔服飾在生產過程中為了令產品變得更平整、耐皺及固色，一般會添加大量含甲醛物質進行處理，尤其黑色牛仔布要特別注意。
淘寶毒衣物｜如何避免有毒衣物？
1. 衣物到貨時是否有刺鼻氣味？
2. 衣物標籤符合國家安全生產標準？(A類要求更多屬於嬰幼兒紡織產品，B類屬於皮膚可直接接觸產品，C類要求則是非接觸皮膚類紡織品)
3. 避免標榜「外貿尾單」的平價服飾
4. 首選淺色衣服，尤其是貼身衣物