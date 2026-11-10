心臟病風險｜步數vs行路時間 研究：每次行路時間較長患心臟病風險較低 建議每次最少行10至15分鐘

不少人以每天的步數紀錄去判斷每日運動量及是否健康，雖然步數多對身體健康有一定好處，但每次步行的時長也很重要！澳洲一項研究發現，相對步行時間較短者，長時間行走的人罹患心臟病的風險較低。

研究由澳洲悉尼大學及和西班牙歐洲大學的研究人員共同進行，調查了英國33,560名年齡介乎40至79歲之間的成年人，他們每天步行的步數少8千步。有關研究已刊登於《內科醫學年鑑》。

心臟病風險｜ 心臟病及死亡風險明顯下降

研究平均追蹤時間為7.9年，結果發現，對比短時間短時行走，長時間行走的人罹患心臟病的風險較低。研究也發現，即使是不愛運動的人士，就算每日步數只有5000步以內，延長步行時間也為他們帶來顯著改變，尤其是心臟病及死亡風險明顯下降。

這項研究表明，即使是那些身體活動量非常少的人，也可以透過調整步行方式，每次步行更長時間，理想情況下至少10至15分鐘，也有助最大限度地提高心臟健康益處。