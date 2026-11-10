宮腔鏡冷刀治療 精準切除子宮息肉

當出現月經量多、每次持續十多天仍未乾淨，又或兩次經期之間無故出血，不少女性以為只是壓力大或荷爾蒙失調。其實月經長期異常，可能與子宮內膜息肉等結構性病變有關。長期出血不但可能引致貧血、影響日常生活，息肉亦有癌變風險，甚至影響生育能力，切勿掉以輕心。 經期異常未必是荷爾蒙問題 若長期出血，患者或會出現頭暈、疲倦及心跳加快等貧血症狀。婦產科專科醫生陳敏儀指出，「如經期前後有些拖尾、持續超過8天、經血量明顯增加，甚至有經間期出血，即使只有一兩天，都是異常情況，需要警惕有沒有子宮問題。」由於荷爾蒙失調、子宮內膜息肉、子宮內膜增生，以至子宮內膜癌，也可能出現類似症狀，醫生一般會先安排在經期完結後的子宮內膜增生期作超聲波檢查，能最清晰看到子宮內膜有否異常增厚、息肉或其他病變，再決定是否需要進一步宮腔鏡檢查。

子宮息肉或影響受孕 除異常出血外，息肉亦可能影響懷孕。陳敏儀解釋，「如息肉有1厘米以上，或者有多顆息肉，其實已經佔據宮腔中頗大的位置，會減低胚胎著床的機會。」她補充，並非所有息肉都要切除，如果是細小、無症狀息肉可定期觀察；若息肉大於1厘米、持續出血或息肉增長快，建議做手術切除並將組織進一步化驗。子宮內膜息肉是常見婦科問題，常見於二十多歲至更年期前的女性。肥胖、患多囊卵巢綜合症(已改稱為多內分泌代謝性卵巢症候群)、從未生育，以及服用部分乳癌荷爾蒙治療藥物的女性，患上子宮內膜息肉的風險亦較高。

冷刀治療更快更精準 治療子宮息肉可透過手術切除，傳統會先透過宮腔鏡找出息肉，然後取走鏡頭，再以鉗夾方式切除息肉，之後重新放入鏡頭檢查息肉是否清除乾淨。若息肉生長於子宮較隱蔽位置，或有可能未能完全切除。而宮腔鏡電熱刀治療，利用帶電線圈切除組織，好處是止血快，但有可能灼傷子宮內膜，降低胚胎著床的成功率，亦可能增加術後子宮腔黏連風險；加上須使用甘胺酸液擴張宮腔，若手術時間較長，身體血管吸收過多液體，或出現低鈉血病、肺水腫等併發症。

至於較新的冷刀治療，則在宮腔鏡監察下以機械式高速旋轉刀頭切碎息肉，並同步抽走組織，令視野更清晰，可更精準切除。陳敏儀表示，不論採用電熱刀或冷刀治療，患者一般可即日出院。而冷刀治療的手術時間較電刀更快，因儀器較幼，可以減少術前使用藥物放鬆宮頸，亦可使用生理鹽水進行手術，降低甘胺酸液過量吸收風險，也能減少因通電而傷到子宮內膜，適合計劃生育的女性。 留意月經變化及早檢查 無論採用哪種治療方式，子宮息肉都有可能復發。陳敏儀提醒，女性應留意月經情況有否改變，最重要是留意經期有沒有異常，例如經間期出血、經期流量過多或時間過長，出現這些徵狀都應盡快求醫，及早找出原因並接受治療，保障子宮健康及生育能力。