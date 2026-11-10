聞朱古力也能影響運動表現？研究找23男測試 結果出乎意料

不少人會在運動前補充食物或營養品，希望讓自己有更好的表現，但除了吃進肚子裡的東西，氣味居然也可能與運動表現有關。馬來西亞一項研究找來23名年輕男性，在空腹狀態下進行腿部肌力訓練，發現相較於聞水的情況，受試者聞過黑朱古力及牛奶朱古力氣味後，完成的動作次數有所增加，其中黑朱古力的效果更為明顯。研究人員推測，食物氣味可能透過影響飢餓感、飽足感及其相關心理感受，進而與運動表現產生關聯，但相關機制仍有待進一步釐清。

馬來西亞研究找23名男性 《紐約郵報》(New York Post)報導，這項研究今年刊登於國際科學期刊《生理學前沿》(Frontiers in Physiology)，研究資深作者穆罕默德納什魯丁納哈魯丁(Mohamed Nashrudin bin Naharudin)表示，過去已知嗅覺與大腦中負責食慾及情緒的神經系統密切相關，但對於氣味、食慾及阻力訓練表現三者之間的關係，過去仍缺乏系統性的研究，因此研究團隊招募23名年齡約20多歲的年輕男性，安排他們在早晨尚未吃下當天第一餐的情況下接受測試。研究人員讓每名受試者分別在不同日期，聞含有90%可可的液態黑朱古力、含有60%可可的液態牛奶朱古力，以及作為對照的水，再進行腿部伸展訓練，藉此比較不同氣味對運動表現的影響。

聞朱古力後腿部訓練次數增加 這項運動是讓受試者坐在健身器材上，利用腿部力量將小腿前方的負重桿向上抬起，藉此觀察腿部肌肉的運動表現。結果發現，相較於聞水的對照條件，受試者聞過黑朱古力氣味後，完成的動作總次數增加18次；聞過牛奶朱古力氣味後，則增加9次。值得注意的是，雖然兩種朱古力氣味都與運動次數增加有關，但受試者並未因此覺得運動更吃力。納哈魯丁認為，這是一項值得關注的身心反應，顯示運動表現的變化，未必伴隨主觀費力程度增加。

黑朱古力氣味影響飢餓感 牛奶朱古力則較受喜愛 除了運動表現，研究團隊也觀察受試者聞到不同氣味後的食慾變化，結果顯示聞過黑朱古力氣味的受試者，飢餓感及進食慾望下降，飽足感則有所增加；相較之下，牛奶朱古力的氣味雖然更受受試者喜愛，卻沒有明顯改變飢餓感或食慾。 對於兩種朱古力氣味為何出現不同結果，納哈魯丁推測，黑朱古力帶有濃郁、偏苦的味道，可能讓大腦聯想到具有飽足感的食物，即使沒有真正進食，也可能產生類似已經吃飽的預期感受。至於牛奶朱古力，研究團隊則認為，其氣味可能主要是讓運動過程變得較愉快，進而與運動表現的變化有關。不過這些都是研究人員提出的可能解釋，尚無法確認氣味如何影響肌肉運動能力。

不一定只有朱古力 研究：熟悉的食物氣味也可能產生影響 納哈魯丁進一步指出，聞到食物氣味時，人體可能在尚未進食前，就開始出現準備消化食物的生理反應，因此不排除其他食物氣味也可能帶來類似變化。他表示，朱古力並非一定具有獨特效果，只是朱古力的氣味普遍易辨識，也常與愉快的感受產生連結，因此若要讓食物氣味影響食慾及心理狀態，個人對該氣味的熟悉程度與喜好可能相當重要，至少不能是讓人反感的味道。 研究團隊也提到，有些人習慣在早晨空腹運動，或因間歇性斷食而將進食時間安排在運動後，食物氣味是否能在不實際進食的情況下，影響這類族群的運動感受與表現，值得進一步研究。此外，這項研究僅納入23名年輕男性，且只觀察腿部阻力訓練的表現，仍有其侷限性。