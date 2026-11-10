抗生素不是萬靈丹！超級細菌威脅升溫　醫籲錯誤用藥恐加劇抗藥性

感冒、發燒就要求抗生素，或症狀好轉就自行停藥，都可能增加抗微生物製劑抗藥性風險！高雄醫學大學附設中和紀念醫院感染內科主任林俊祐提醒，抗藥性細菌可能使原本有效的藥物失去治療效果，增加治療難度、住院時間及照護負擔，呼籲大家應遵照醫囑使用抗生素，並從手部衛生、疫苗接種及正確就醫等日常措施，降低感染風險。

世界衛生組織(WHO)指出，全球每年已有逾470萬例死亡，與細菌抗藥性相關，顯示「抗藥性」問題，已成為重要公共衛生議題。林俊祐主任表示，隨著台灣邁入超高齡社會，高齡者、慢性病患者及免疫力較弱族群增加，一旦感染抗藥性細菌，可能面臨治療選擇減少、住院時間延長等問題，例如對萬古黴素具抗藥性的腸球菌，以及對碳青黴烯類抗生素具抗藥性的克雷伯氏桿菌，都可能增加臨床治療挑戰。

面對「超級細菌」帶來的醫療威脅，高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言教授指出，抗藥性不僅是感染症的治療難題，更深刻影響病人安全與整體醫療品質，大家的防線，必須從單純的合理用藥，往前推進至前端的感染預防、正確就醫與精準診斷，才能有效避免抗藥性問題。

感染症不一定要住院 在宅照護、門診治療也是選項

林俊祐主任指出，抗生素應用於確有細菌感染需求的患者，若感染源未妥善控制，反覆或不適當使用抗生素，可能增加抗藥性菌株產生的風險。目前部分感染症患者經醫師評估後，也可考慮在宅急症照護或門診靜脈抗生素治療，不一定都需要住院。

抗生素用藥掌握「診間三問」 確認藥物、療程與注意事項

高醫感染管制中心主任黃崇豪進一步分析，面對秋冬季節流感與新冠病毒交織活躍的威脅，在「新冠餘燼」未退的當下，重症死亡率仍居高不下。特別是50歲以上長者、免疫力低下者、慢性病患者及孕產婦等高風險族群，除應主動與醫生討論接種適當疫苗外，一旦出現疑似症狀更應儘早評估就醫。