扁桃腺發炎｜台女忽視喉嚨痛實為扁桃腺發炎 終惡化成膿瘍蔓延至頸部 或需做手術 一文睇清症狀及治療方式

扁桃腺是人體免疫系統的其中一道防線，因此亦容易受到病毒或細菌感染，引起扁桃腺發炎。台灣一個網友就分享自己早前扁桃腺發炎，但因沒有理會而出現細菌感染，終惡化成膿瘍，提醒大眾切勿輕視扁桃腺發炎。

醫生當時安排她抽血及打止痛、退燒藥等，並發現白血球指數已超過4萬，需要住院並接受抗生素治療，「在A醫院住院的三天非常難受，每天都會發燒三、四次，尤其半夜常常被喉嚨痛醒，燒到完全受不了。那三天，我幾乎吃不下任何東西，每天只能吃幾口布丁、優格，偶爾喝一點飲料。狀況最嚴重的是第三天。前一天我不小心喝到酸的果汁，當時喉嚨已經非常腫痛，隔天凌晨突然高燒，喉嚨痛到連退燒藥、止痛藥都壓不下來。 甚至開始出現呼吸困難，必須靠氧氣輔助才能勉強呼吸。左半邊的臉和脖子也全部腫了起來。」

因情況嚴重，被轉至B醫院，膿包在不小心飲了橙汁後爆開，她開始作噁而吐出來的口水全都是血和膿，後來醫生嘗試幫忙從扁桃腺抽出膿液，但只抽到一點點。於是改為將扁桃腺切開，並塞入浸泡過碘酒的紗布。 直到第六天情況終於穩定可以出院，卻又患上腸胃炎，結果腸胃炎康復後扁桃腺再因捱夜而重新發炎，更蔓延至頸部，如果再處理不到頸部的膿瘍，最終或要開刀做手術。

扁桃腺發炎症狀 扁桃腺紅腫

喉嚨出現白點

喉嚨痛

聲音沙啞

下頜和頸部淋巴脹大

發燒

耳痛

咳嗽

口臭

呼吸困難 扁桃腺發炎常見治療方式 抗生素：如 扁桃腺發炎是由由細菌感染引起，並且出現化膿的現象，醫生會建議使用抗生素進行治療。 手術：若患有復發性或慢性扁桃腺炎，醫生可能會建議進行扁桃腺組織切除手術，減低因發炎而產生併發症的風險。 (資料來源：聖保祿醫院)