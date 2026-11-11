內臟脂肪｜中年吃不多都一定會變大肚腩？醫生揭4大原因 教4招免挨餓瘦腰

肚腩大是內臟脂肪作祟？有醫生指出，肚腩變大，其實是內臟脂肪超標的警訊。這非關外觀，更隱藏著引發心血管疾病等代謝危機的 4 大幕後黑手，會大幅拉高罹患糖尿病、高血壓及脂肪肝等代謝症候群的風險。醫生教有4 大高效不挨餓瘦腰法，幫你精準擊退內臟脂肪，找回健康曲線。
內臟脂肪｜中年吃不多都一定會變大肚腩？
營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，一名50多歲男士前來求診表示自己吃得不多，而且體重也差不多，但無奈肚子卻愈來愈大。經詢問他生活習慣後發現，他白天工作幾乎久坐、晚上偶爾飲酒、以往有運動但近年愈來愈少、睡眠亦不如年輕時。所以，劉醫生強調，問題未必是身體變重，而是身體內的組成換了位置。
不少人到了中年，體重可能只增加2-3公斤，甚至完全沒變；但肌肉慢慢減少，脂肪逐漸增加，尤其集中在腹部。體重計數字看似變化不大，腰圍卻逐年遞增。因此，不要只看體重，也要看腰圍與身體組成。腹部脂肪並非完全相同，用手捏得到的多屬皮下脂肪；更值得關注的是藏於腹腔深處、包圍肝臟及其他器官的內臟脂肪。內臟脂肪不只是「倉庫」，而是具代謝活性的組織，與胰島素阻抗、脂肪肝、第二型糖尿病及心血管疾病風險密切相關。當肚子變大，不只是外觀問題，也可能是身體提醒代謝正在改變。
內臟脂肪｜大肚腩4大原因
劉醫生解釋指，沒有吃很多，但內臟脂肪仍增加的原因是：
1. 肌肉量下降
年紀增長，加上久坐、缺乏阻力訓練，肌肉量會慢慢減少。肌肉是重要的葡萄糖利用場所；肌肉愈少，能量消耗亦下降。即使進食份量與十年前相若，身體處理能量的能力可能已不同。
2. 忽略「喝進去」的熱量
手搖飲品、果汁、酒精、咖啡，甚至晚間數杯酒，都可能悄悄增加熱量。液體熱量也是熱量，尤其酒精與含糖飲料最易被忽略。
3. 睡眠品質
睡不好不只令翌日疲倦。長期睡眠不足與睡眠窒息症，可能影響食慾調控、胰島素敏感性及代謝健康。因此，面對腰圍漸增的患者，醫生也會問：「晚上打鼾嗎？」「白天容易想睡嗎？」問題有時不只在餐桌上，也在床上。
4. 壓力與整體生活型態
長期高壓、睡眠不足會影響下視丘—腦下垂體—腎上腺軸及皮質醇節律，亦常伴隨較差的飲食選擇與活動量下降。但不宜簡化為「肚子大就是皮質醇太高」，人體並非如此單純，真正要看的是整體生活型態與代謝狀態。
內臟脂肪｜8問題自測健康
當腹部愈來愈大時，醫生不會只問「要不要減肥」，而會檢視以下問題：
腰圍多少？
肌肉量夠不夠？
有沒有脂肪肝？
空腹血糖、HbA1c如何？
血脂、三酸甘油脂如何？
有沒有胰島素阻抗？
睡眠好不好？
每天坐多久？
他強調，真正需要改善的是整體的代謝環境，而不是體重上的幾kg。
內臟脂肪｜4招免挨餓瘦腰
劉醫生強調，重點不在「少吃至捱餓」，而在以下5方面：
把肌肉練回來：每周規律有氧運動，並加入2至3次阻力訓練。
調整飲食：減少精製澱粉、甜食、含糖飲料及過量酒精；每餐有足夠蛋白質與蔬菜。
增加日常活動：飯後步行10至15分鐘。
處理睡眠問題。
體重過重者慢慢減重，不必追求快速瘦身。這些看似簡單的事情，長期累積才是真正改變內臟脂肪的方法。
中年以後，不要每天只站上體重計問「我今天幾公斤」，偶爾拿一條軟尺量量腰圍。因為有時體重沒變，身體已經變了。肚子愈來愈大，不一定代表吃得特別多，而可能提醒你：肌肉少了、活動少了、睡眠變差了、代謝也開始改變。真正要減掉的，不只是肚子上的幾cm，而是藏在腹腔內、影響健康的內臟脂肪。