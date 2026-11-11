睡眠｜瞓得差老得快！瞓少7個鐘 瞓多9個鐘都增全因死亡風險？ 醫生教5招打造最好睡眠品質

睡眠時數藏長壽密碼？有醫生引用最新醫學研究指出，睡眠時數與我們的長期健康及大腦老化有著密不可分的關係。無論是「睡少於 7 小時」還是「睡超過 9 小時」，竟然都會顯著增加全因死亡風險。睡眠不足會加速催老，而睡得過多同樣是身體機能衰退的警訊。醫生特別點出 5 大黃金守則助你打造最完美的睡眠品質，教如何用「睡眠」跑贏時間、有效延緩老化速度！

睡眠｜睡不好「老得較快」 不過，睡眠時間不等於睡眠質素。即使躺在床上8小時，若反覆醒來、睡得很淺，或起床後仍覺疲累，都不代表真正獲得休息。研究發現，睡眠質素較差者，長期死亡風險亦較高。因此，臨床上不應只問：「你一天睡幾小時？」更應問：「你睡醒後，是否真的恢復？」 透過DNA甲基化變化，可從另一角度觀察身體的生理老化程度。研究發現，長期失眠、睡眠效率欠佳者，在部分生理年齡指標上呈現較快的老化現象。這不代表少睡兩小時，翌日便老兩歲；而是提醒：睡眠影響的不只是隔日精神，更是日積月累的生物老化速度。

睡眠｜5招打造最好睡眠品質 歐醫生建議，如果要打造更好的睡眠質素，可以： 固定作息：每天盡量在相同時間睡覺與起床。 睡前減少藍光刺激：睡前一小時避免使用手機。 維持舒適睡眠環境：安靜、黑暗、涼爽。 避免睡前刺激物：咖啡、酒精、大量進食。 放鬆身心：伸展、深呼吸、冥想有助入睡。