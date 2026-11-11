飲酒暖身助眠恐陷失眠惡性循環！醫破解迷思 傳授4招安眠法

當天氣明顯轉冷，不少人習慣在冬夜喝點小酒，認為可以「暖身」或「助眠」。然而，靠喝酒「禦寒」或「催眠」，其實是誤會，長期下來不但無效，還可能在不知不覺中成癮。衛生福利部草屯療養院成癮治療科主任黃介良提醒，酒精絕非解決，失眠與壓力的解藥，誤信偏方恐導致心情低落與睡眠品質惡化。

飲酒發熱僅是錯覺 破壞深層睡眠恐致酒精依賴 黃介良主任表示，許多人誤以為酒精能暖身助眠，飲酒後皮膚發熱臉紅，僅是血管擴張、血液湧向體表的熱感錯覺，實際上反而加速散熱，更易發冷甚至失溫。此外，黃介良主任指出，酒精雖有鎮定效果，卻會破壞睡眠結構、無法進入深層睡眠，導致半夜易醒、愈睡愈累，長期下來還會干擾大腦情緒調節，造成抑鬱症狀，陷入失眠而靠酒助眠、心情變差又喝更多的惡性循環，甚至掉入依賴陷阱。 這4項檢視飲酒狀況 盡早尋求專業評估

為了防範酒精成癮，黃介良主任建議大家，透過以下4個小問題，自測或關心家人的飲酒狀況： 是否想過要「少喝一點」？ 別人勸你少喝時，是否會感到不悅？ 是否曾因喝酒感到罪惡或自責？ 是否曾在早晨起床時，需要喝一杯來「定神」或「解宿醉」？ 若有１項以上，回答為「是」，代表可能已對酒精產生依賴，建議尋求專業醫師評估與協助。

溫水浸腳取代睡前酒 正視身心需求建立健康生活 若冬夜常感寒冷或睡不好，黃介良主任建議以下列健康方式取代飲酒： 溫熱水浸腳、洗澡：睡前1至2小時沐浴或泡腳，促進血液循環，待體溫微降時，自然產生睡意。 喝熱花草茶、熱牛奶：睡前飲用少量無咖啡因洋甘菊茶或富含色胺酸的牛奶，放鬆神經。 建立睡前儀式：睡前半小時關閉電子產品，聽輕音樂、伸展拉筋、腹式呼吸，引導大腦休息。 早晨多曬太陽：冬季每日早晨曬太陽15至30分鐘，調節生理時鐘與血清素分泌。

丁碩彥院長提醒，入冬後若自己或家人有入睡困難、半夜易醒或心情低落，切勿獨自忍耐，應尋求正規醫療協助，建立良好習慣才能安心度過寒冬。