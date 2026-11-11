中年男排尿不順點算好？藥劑師解析前列腺迷思與日常保健方法

不少男性進入中年後，開始出現頻尿、夜尿、尿流變弱等困擾，往往直覺認為是前列腺肥大。藥劑師周洸羽指出，排尿異常也可能與用藥、飲水習慣或其他疾病有關，不能單憑症狀判斷原因。除了調整生活習慣，部分人士也會考慮補充含南瓜籽、薑黃素等成分的男性複方保健營養補充品，但相關研究仍有其限制，若已出現明顯症狀或正在服藥，應先諮詢醫療專業人員。

頻尿、夜尿不等於前列腺肥大 留意其他可能原因 周洸羽藥劑師表示，民眾常將頻尿、夜尿直接歸咎於前列腺肥大，或認為是年紀大了身體老化而選擇忍耐，甚至擔心是腎功能下降所致，但事實上，膀胱過動症、糖尿病、睡眠呼吸中止症，或只是飲水過多等情況，也可能造成類似困擾。 部分慢性病藥物恐增加尿量 感冒、過敏藥也可能影響排尿 而除了疾病因素，藥物也可能影響排尿，例如部分高血壓患者使用的利尿劑，及糖尿病治療常見的SGLT2抑制劑，都可能增加尿量或排尿次數；另一方面，部分感冒及過敏藥物，尤其第一代抗組織胺，則可能使排尿更加困難，造成尿液排不乾淨的感覺。

南瓜籽、薑黃素受關注 營養研究有哪些發現？ 隨著男性泌尿健康受到重視，市面上也出現結合南瓜籽、薑黃素等植物來源成分的男性複方保健營養補充品，透過不同來源、不同類型的成分組合，提供多元的營養補充選擇。周洸羽藥劑師指出，2022年發表於《Clinical Phytoscience》的一項統合分析，整合兩項為期12個月的隨機、安慰劑對照研究，評估男性每日兩次使用500毫克特定南瓜籽軟萃取物的情況。結果顯示，以國際前列腺症狀評分（IPSS）下降至少5分為標準，萃取物組的達標比例約比安慰劑組高3至5個百分點，但其中一項研究未發現兩組有統計上的顯著差異，因此不能將結果直接套用至所有南瓜籽相關產品。

薑黃素抗發炎、抗氧化特性受關注 前列腺相關研究仍有限 至於薑黃素，周洸羽藥劑師表示，其植物多酚成分及抗發炎、抗氧化特性受到研究關注。另於2023年發表於國際期刊《World Journal of Urology》的一項隨機、雙盲、安慰劑對照試驗，納入52名良性前列腺肥大患者，觀察每日補充160毫克特定微膠粒薑黃素配方、持續3個月的情況，結果顯示薑黃素組的國際前列腺症狀評分（IPSS）出現統計上顯著的改善。不過研究採用特定配方且樣本數有限，不能直接推論其他薑黃素產品或結合南瓜籽的複方產品具有相同效果。

男性保健營養補充品怎麼挑？留意成分標示與檢驗資訊 在產品選購方面，周洸羽藥劑師提醒，無論單方或複方，都應依個人營養需求，確認產品的完整成分、各成分添加量，及萃取物的來源、製程與指標成分含量。他認為，配方透明度與檢驗資訊是民眾較容易掌握的選購依據，除了留意產品是否提供重金屬、違法添加物等檢驗資料，也應確認檢驗項目、日期及批次，不過，通過相關檢驗並不代表產品已證實具有改善排尿症狀的效果。 慢性病患者補充前先諮詢 血尿、疼痛應盡速就醫

對於正在服用慢性病藥物的男性，周洸羽藥劑師提醒，使用男性複方保健營養補充品前，應先與醫師或藥劑師討論，留意成分與藥物的潛在交互作用，例如高劑量薑黃素可能與抗凝血、抗血小板藥物產生交互作用，且曾有相關肝損傷通報，肝腎功能異常者更應謹慎評估。 頻尿、夜尿怎麼辦？藥劑師建議調整飲水習慣並記錄排尿情況 此外，他也建議，有泌尿困擾的男性可將主要飲水時間安排在白天，盡量避免睡前約2小時大量喝水、喝湯或飲用其他飲料，並減少咖啡、茶、能量飲料及含酒精製品的攝取量，同時搭配清淡飲食、規律作息、運動與體重管理。另外，大家也可連續3至4天記錄飲水量、排尿時間、尿量及睡眠時間，就醫時提供醫生參考，協助釐清症狀原因。

排尿困擾惡化、出現血尿或疼痛 藥劑師籲盡早求醫勿自行停藥 最後，周洸羽藥劑師提醒，若排尿困擾持續惡化，或出現血尿、下腹部疼痛及腰部疼痛等症狀，應盡早就醫檢查，以釐清是否涉及感染或其他疾病，再依評估結果接受後續治療與照護，而不是單靠服用保健食品處理，另若本身因病正在服藥，也不宜自行停藥，應先由醫師或藥劑師評估。